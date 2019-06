Extraliga opět pod širým nebem! Litvínov vyzve tradičního rivala, hrát se bude v Německu

Start nového ročníku nejvyšší soutěže je zatím pořádně daleko, v Litvínově se ale už teď těší na jedinečnou událost. S ideou uspořádat českou obdobu zámořského Winter Classic si klub pohrával už v minulosti, kdy zápas plánoval sehrát v Teplicích na fotbalovém stadionu na Stínadlech. Sen o „open air" se mu nakonec splní na jiném fotbalovém stánku, a to kousek za českými hranicemi.

„Myšlenka hrát mimo republiku se nám líbila z několika důvodů. Především proto, že český extraligový klub v minulosti nikdy nehrál zápas v zahraničí v rámci soutěže a byli bychom tedy první. Společně se Spartou jsme navíc jedni z nejtradičnějších soupeřů české nejvyšší soutěže a Sparta Praha je pojem po celé Evropě," vysvětluje generální ředitel a zároveň hlavní trenér Litvínova Jiří Šlégr.

Na fotbalovém stadionu v Drážďanech se chystá hokejový zápas pod širým nebem

Jan Švanda, Sport.cz

Padne divácký rekord?

Díky spolupráci s německým klubem Dresdner Eislöwen, jenž ve stejný den přivítá pod širým nebem na fotbalovém stadionu Dynama v rámci DEL2 Lausitzer Füchse, se Severočeši pokusí překonat extraligový rekord v počtu diváků, který drží brněnská Kometa. V lednu 2016 přivábila do areálu za Lužánky na souboj se Spartou 21 500 fanoušků, což byla nejvyšší návštěva v nejvyšší soutěži na českém území.

Drážďanský stadion Rudolfa Harbiga, jenž pojme 32 tisíc diváků, hostil Winter Classic už v sezoně 2015/2016 a do ochozů si tehdy našlo cestu 31 853 diváků. Vedení Vervy věří, že se tribuny hodně zaplní také na duel se Spartou, i když fanoušci pocestují za hranice.

Hokejoví fanoušci se mohou těšit na jedinečný zážitek

Jan Švanda, Sport.cz

Litvínov do Drážďan vypraví speciální autobusové spoje, které usnadní cestu příznivcům, jež nebudou schopni na zápas vyrazit autem. Lístků na utkání bude dostatek a klub chystá i zvýhodnění pro držitele permanentek, navíc každý majitel permanentky bude mít svou vstupenku do konce srpna rezervovanou.

Sleva za věrnost

„Budou mít na zápas slevu, aby měli za svou věrnost také nějaké zvýhodnění. Dále připravujeme reklamní a památeční předměty, které budou důležité, ať už to budou čepice, šály trička a podobně, aby si fanoušci mohli zakoupit něco, co si můžou schovat a jednou si říct, že Litvínov byl první, kdo hrál extraligu za hranicemi České republiky. Takovéto benefity pro fanoušky připravujeme," říká Šlégr.

Online předprodej vstupenek startuje v úterý 4. června 2019 a ceny do litvínovských sektorů se budou pohybovat od 550 do 820 korun. Vstupenka je vždy platná na oba zápasy. Pro fanoušky bude připraven bohatý doprovodný program i speciální merchandising. Obě mužstva do úvodní třetiny utkání navíc vstoupí ve speciálních historických dresech.

Vůbec první duel pod širým nebem v novodobé historii české extraligy se hrál před osmi lety na plochodrážním stadionu ve Svítkově, kde proti domácím Pardubicím nastoupilo Brno a do ochozů tehdy zavítalo 17 140 příznivců. Zatím poslední zápas „open air" se uskutečnil v lednu 2016 právě v Brně, kde Kometa nejprve nastoupila proti Plzni a o pár dnů později i proti Spartě.