Třinec získal kanadského obránce Kudlu

"Když jsem hrál loni na Slovensku, nastupoval jsem proti spoustě hráčů z České republiky a o třinecké organizaci jsem slyšel samé dobré věci. Těším se, že přicházím do tak respektovaného celku," řekl webu třineckého klubu Kudla, který má předky ze Slovenska. "Narodil jsem se ve městě nedaleko Toronta, ale můj dědeček byl Slovák, takže kořeny mám tam."

Kudla byl s 26 body za pět branek a 21 asistencí z 54 zápasů šestým nejproduktivnějším obráncem základní části slovenské ligy. V play off si připsal ve čtyřech duelech čtyři přihrávky.

V roce 2016 jej draftovala v šestém kole na 158. místě Arizona, v NHL si ale nezahrál. Před odchodem do Nových Zámků působil na univerzitě. Kudla věří, že se do týmu Ocelářů probojuje. "Myslím, že moje šance jsou dobré, ale nechci znít moc sebejistě. Budu usilovat o to, abych hrál ve skvělém týmu a ve výborné lize," uvedl.