Jágrovo nemilé překvapení. Vážím nejvíce v kariéře, přiznal slavný hokejista

Téměř tři měsíce uběhly od doby, kdy se Jaromír Jágr naposledy ukázal na ledě. Stalo se tak 21. dubna, kdy jeho Kladno na domácím ledě podlehlo Chomutovu 1:2. Na tolik vytouženém postupu do extraligy to však již nic změnit nemohlo. Do prvního zápasu v elitní soutěži chybí ještě téměř dva měsíce, hvězdná osmašedesátka však už nyní řeší nepříjemný problém. V současné době totiž musí nosit nejvyšší váhu ve své veleúspěšné kariéře.