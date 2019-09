V Třinci obránce Smetana loni místo nezískal, teď tam přijede s Kladnem

V sedmadvaceti letech se hokejový obránce Ondřej Smetana chystá na svoji extraligovou premiéru. A ta pro něj může být v pátek 13. září, pokud nastoupí hned v prvním kole za Kladno v Třinci, hned dvojnásobnou událostí. Jednak je po příchodu z prvoligového týmu Ústí nad Labem posilou nováčka nejvyšší soutěže a zároveň by debutoval na ledě klubu, o jehož dres se ucházel zrovna před rokem. „Bylo by to pikantní,“ přiznal Smetana v rozhovoru pro Sport.cz.

Jak to bylo loni s vaším krátkým působením v Třinci?

Do týmu jsem přišel z Litoměřic v rámci přípravy Ocelářů na zkoušku. Stihl jsem v srpnu během čtrnácti dní tři přátelské zápasy v třineckém celku, konkrétně proti Olomouci a dva proti Vítkovicím. Z nějakých důvodů to nedopadlo.

Zkoušel jste se i potom dostat do extraligového klubu?

Na konci sezony jsem měl vyřízené střídavé starty z Litoměřic do Hradce Králové. Jenom jsem s týmem trénoval, ale nehrál. Čekal jsem, jestli se probojuji do sestavy, kdyby se někdo z kluků zranil nebo podobně. Byla by to jen výpomoc, ostrý start v extralize ještě nemám.

Čemu vděčíte za to, že nyní už figurujete v kádru Kladna pro extraligu?

Stáhli si mě z Ústí nad Labem a vím, že v pátek hrajeme v Třinci. Jsem zvědavý i natěšený, jestli opravdu nastoupím, a jak to bude případně vypadat. Jsem rád za místo v kladenském výběru. Je nás sedm nebo osm beků, a uvidíme, jak to trenéři poskládají.

Uvažoval jste o ambicích nováčka?

Musíme jít do sezony s pokorou. Asi nebudeme žádnými favority, ale věřím, že můžeme soupeře zaskočit, když budeme hrát, co se po nás chce. Extraliga bude vyrovnaná a nějaké zápasy určitě uhrajeme. Na extraligu jsem dlouho čekal. Mám sice hodně startů v první lize, ale teď se snad dostávám o kousek dopředu. A pomyslný trakař posouvám o baráček dál.

Pocházíte z Litoměřic a nejste zdaleka jejich jediným odchovancem, který to dotáhl do extraligy.

Samozřejmě znám bývalé obránce Martina Škoulu a Radka Hamra, kteří dlouho působili i v zahraničí, a mají v Litoměřicích hokejovou školu. A na tamním zimním stadionu se vídáme před sezonou i s Michalem Birnerem, který hraje za Liberec. Chodíme v Litoměřicích trénovat a rádi se jako odchovanci stejného klubu potkáváme.