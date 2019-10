Kometa slaví třetí výhru v řadě, zdolala Mountfield

Hradečtí chtěli pojmout zápas jako odvetu za jarní čtvrtfinále play off, v němž s Kometou vypadli výsledkově jednoznačně - v sérii nevyhráli ani jedno utkání. Na začátku to však nevypadalo, že by měli uspět. Hosté si ihned vypracovali dvě velké šance, Plášek a Orsava však mířili mimo bránu. Ale ve čtvrté minutě už byla Kometa přesnější: Zaťovič zakončil kombinaci prvního útoku, skóroval do prázdné brány po Muellerově přihrávce.

Hradec inkasovaný gól probudil, jenže narážel na výborného gólmana Vejmelku. Největší možnosti si domácí vytvořili v početní výhodě v polovině první třetiny. Jenže Vejmelka, bývalý hráč rivalských Pardubic, byl excelentní především při dorážkách Smoleňáka a Červeného. Co se Mountfieldu nepovedlo v početní výhodě, zvládl paradoxně v oslabení. Brňané ve 14. minutě chybovali a domácí se dostali do úniku tří proti jednomu, který zakončil Perret.

Mazanec byl bez šance

Přesto první část nakonec vyzněla pro hosty. Mountfield v 19. minutě už poněkolikáté chyboval při zakládání útoku, na vlastní modré čáře ztratil puk, jehož se zmocnil Mueller a z levé strany se trefil pod horní tyč. Mazanec neměl šanci, tak prudká to byla rána.

Jordann Perret (vlevo) z Hradce Králové střílí gól, zprava brankář Brna Karel Vejmelka a Jakub Orsava z Brna.

David Taneček, ČTK

Domácí se ve druhé části snažili Kometu zlomit, ale Vejmelka byl velmi klidný. Zastavil pokusy Červeného i Radovana Pavlíka, proto hosté drželi vedení. Navíc jim pomohla hradecká "nemoc": opět přišla jednoduchá ztráta a po přihrávce od levého mantinelu se prudkou ranou prosadil Hruška.

Od té chvíle však začal velký nápor Východočechů. Hrálo se prakticky jen v obranném pásmu hostů, zvyšovalo se napětí, protože oba týmy přidaly na důrazu. Dobrou střelu vyslal na Vejmelku Cingel, mladý gólman odolal. Překonán byl až ve 30. minutě, kdy přes něj puk doslova protlačil Smoleňák. Domácí kapitán byl tradičně proti Brnu hodně v permanenci, jeho otravný styl hosty provokoval. Přes hradecký tlak měla obří možnost Kometa: do úniku se dostal Holík, ale Mazanec jeho blafák vystihl.

Zleva Silvester Kusko z Brna a Daniel Rákos a Matěj Chalupa z Hradce Králové.

David Taneček, ČTK

Hradecký nápor pokračoval i ve třetí třetině. Jenže brněnská obrana v čele s Vejmelkou odolávala i při přesilovkách, které dostal Mountfield k dispozici. Domácí navíc neměli přehršel jasných šancí, pálili sice často, ale spíše z větší vzdálenosti. Naopak na druhé straně mohl skórovat Orsava, ale z úhlu netrefil.

Brno hrálo styl, který potřebovalo, uzavřelo prostor před svojí bránou, domácí hráče pouštělo ke střelám z větší vzdálenosti. K dorážkám se Hradečtí prakticky nedostávali. Jejich plány navíc pokazilo Rákosovo vyloučení necelé tři minuty před koncem. Poté už Brno lehce došlo pro výhru.