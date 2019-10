HOKEJ ONLINE: Sparta zvítězila na nájezdy. Růžička bojuje o svoji první výhru v Liberci

Ještě se ani pořádně nevyspali ze včerejšího galapředstavení proti Třinci a už jdou hokejisté Plzně znovu do boje. Už od 13 hodin bojují s rozjetou Spartou. Prodlouží Pražané svoji vítěznou sérii už na 9 utkání nebo si domácí přenesou pohodu ze souboje s Třincem? Gólový zápis utkání otevřel ve druhé třetině Michal Řepík a hosté vedli 1:0.

Ve třetí třetině dokázal vyrovnat Michal Moravčík. Petr Straka nadvakrát před brankou neuspěl, odražený puk si ale našel Moravčík, který prostřelil Sedláčka. Necelých šest minut před koncem překonal Frodla sparťanský David Tomášek a pražský celek šel do vedení 2:1. V 58. minutě našel Luboš Rob Milana Gulaše a bylo znovu vyrovnáno. Utkání šlo do prodloužení.

Karlovy Vary jedou do Zlína jako tabulkový favorit. Úvod soutěže jim vyšel nad očekávání dobře. Produktivní Tomáš Rachůnek je na pátém místě bodování soutěže a na Moravě bude chtít statistiky jistě vylepšovat. Zlín ožil v posledních dvou kolech. Zahraniční posily Jeglič i Claireaux zapadli výborně a o třetí výhru v řadě se domácí pokusí od 15:30.

Sousedé v tabulce se potkají pod Ještědem. Od 16 hodin přivítají Bílý Tygři Liberec na svém stadionu soubor trenéra Vladimíra Růžičky a Tomáše Martince. Zvládne uznávaný kouč druhý duel na hradecké lavičce vítězně? Body po slabém období potřebují i domácí, kteří by výhrou ukončili pětizápasovou negativní sérii...

Vládce extraligy z Brna přivítá ve své DRFG Areně trápící se Litvínov. Jiří Šlégr přivítal ve svém kádru zajímavou posilu ze Sparty. Tomáš Pavelka navíc už v Litvínově působil a zapojení do týmu by mu nemělo dělat problémy. Jestli se Pavelka vytáhne zrovna na Kometu, uvidíme od 17 hodin.

Další duel 14. kola, ve kterém se představí týmy, které se seřadily v těsné blízkosti. Do Olomouce se podívají hráči Vítkovic a utkání, které nemá jasného favorita, bude také přímým soubojem o devátou příčku. Uspěje produktivní Bukarts nebo podrží svoji družinu slovenský čaroděj Branislav Konrád. Zápas na olomouckém stadionu začíná v 17 hodin.

Do Kladna přijíždí Třinec a čeká se další výborná návštěva. Do působiště Jaromíra Jágra zavítá mistr ligy. Navíc se jedná o klub, který chtěl v minulosti kladenskou modlu získat do svých řad. Po debaklu z úvodního kola (2:6) se budou chtít domácí navíc i revanšovat a ukázat, že můžou hrát vyrovnaně i s Oceláři. Úvodní buly bude vhozeno v 18 hodin.

Pardubická renesance zatím nepřichází a od posledního místa dělí hokejisty Dynama pouhý jeden bod. Neshody mezi hráči, trenéry a manažery se neustále dostávají na povrch a samotným hráčům to jednoznačně nepřidává. Do východočeské hokejové „Mekky" navíc zavítá v pohodě hrající Mladá Boleslav, která to navíc na Pardubice extrémně umí. Posledních 5 vzájemných zápasů vyhrála v základní hrací době.