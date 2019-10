Pořád jsme věřili a ostrý faul Strapáče nás ještě nabudil, tvrdil střelec vítězné branky Vítkovic Stránský

Hokejisté Olomouce prohráli pátý zápas na vlastním ledě v řadě, když ve 14. kole extraligy podlehli Vítkovicím 3:4 po prodloužení. Dlouho to však vypadalo, že domácí prokletí prolomí. Ještě šest minut a 50 sekund před koncem základní hrací doby vedli 2:0. Pak však Ridera za dvě minuty a deset sekund výsledek otočila. Kohouty sice ještě Skladaný posunul do prodloužení, ale 52 sekund před jeho koncem rozhodl o výhře Vítkovic Šimon Stránský.

Jak se váš vítězný gól zrodil?

Kluci vybojovali puk ještě v našem obranném pásmu, jeli jsme tři na jednoho, já si zařval, dostal jsem puk nahoru, trochu na prsa, a tak jsem si ho zpracoval, pak jsem šel riskantně do kličky, ta vyšla, pak už jsem jen do toho plácl nahoru pod víko a povedlo se.

Dlouho to nevypadalo, že byste si nějaký bod z Olomouce mohli odvézt...

Je to tak. Do utkání jsme měli dobrý start, vypracovali jsme si hodně šancí, bylo to takové nahoru, dolů, hokej byl velmi kvalitní, ale pak jsme dvakrát inkasovali a vypadalo to všelijak. Pořád jsme však věřili a odvážíme si dva body.

Co způsobilo nečekaný obrat?

Vedení 2:0 v jakémkoliv sportu neznamená vůbec nic. Měli jsme dvacet minut na to, abychom stav minimálně srovnali a věděli jsme, že na to máme. Párkrát v sezóně už jsme to dokázali. Semkli jsme se, dali rychle tři góly a když domácí vyrovnali, nepoložilo nás to a vyhráli jsme. Prostě, super obrat.

Obránce Tomáš Černý utrpěl minimálně otřes mozku a zůstává dále v péči lékařů. Rozsah a vážnost jeho zranění odhalí další detailnější vyšetření https://t.co/jTwfo2eghf — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) October 28, 2019

Jak jste vnímali faul Strapáče, který předcházel druhému gólu v síti Svobody? Černého odvezli na nosítkách z ledu...

Viděl jsem to. Tomáš chtěl olomouckého hráče dohrát a on mu dal krosček do obličeje. Rozhodčí to asi nezaregistrovali, proto to nepískli. To se stává. Jen doufáme, že Tomáš bude v pořádku, že se mu nic vážného nestalo. Samozřejmě nás to však nabudilo. Emoce tam byly. Museli jsme však zachovat chladnou hlavu, a tak jsme si řekli, že to urveme pro něj, že nás to musí nakopnout a také nás to nakoplo.

Olomouci jste oplatili domácí porážku, navíc šlo o souboj sousedů v tabulce, takže ty dva body jsou pro vás asi hodně důležité?

Jasně. Oni jsou hned za námi. Extraliga je strašně vyrovnaná. Každý bod se hodí a tyto z Olomouce zvláště. Jsme za ně moc rádi.