Kometu sestřelil nohou. Odkoukal jsem to od Lukaka, vtipkoval liberecký Vlach

Ve středu sledoval na vlastní oči bitvu Slavie s Interem Milán, o den později se pak liberecký hokejový útočník Jaroslav Vlach jako fotbalista i připomněl. Vítězný gól Bílých Tygrů proti Kometě Brno na 3:2 vstřelil bruslí. „Puk se po buly dostal k Tomáši Hanouskovi a já sjížděl na druhou tyčku. Myslel jsem si, že mi nahraje do hokejky, ale dal mi puk na nohu a naštěstí se to do brány odrazilo,“ popsal Vlach klíčový okamžik. Rozhodující trefu ještě musel posvětit rozhodčí s pomocí videa. Posouzení regulérnosti mu zabralo chvilku.

Také jste si byl hned jistý, že branka platí?

Byl, protože nohu jsem nijak nenastavoval. Fakt mě to jen trefilo a odrazilo se to dobrým směrem pro nás. Bylo to ve velké rychlosti, ani nevím, jestli to bylo pravačkou nebo levačkou.

Co vám asi na zásah řeknou v Paběnicích, za které občas fotbal hráváte?

Jelikož jsem jejich trenér, tak bych se pochválil. (směje se) Myslím, že kluci mě budou nějakými zprávami hecovat. Tímto je do Paběnic pozdravuju!

Ostatně vs středu jste v Edenu sledoval fotbalový zápas Ligy mistrů Slavie s Interem Milán...

Ano, něco jsem tam od Lukaka odkoukal... (usmívá se)

Jste fanouškem Slavie?

Ne, jsem fanoušek českého fotbalu.

Liberec jste poslal v poslední třetině potřetí do vedení. Jak těžké pak bylo vedení udržet? Kometa hrála poslední dvě minuty přesilovou hru.

Myslím, že od toho gólu jsme to kontrolovali. Jen škoda toho oslabení. Kometa nás zavřela. Víme, že mají šikovné hráče. Holas (Holík) hraje na mantinelu neskutečně. Občas to smrdělo, ale kluci odvedli v oslabení úžasnou práci. Padali tam po hubě. Myslím však, že za celý zápas jsme si výhru zasloužili.

Je už devátá v řadě. Jak moc si vítězné série vážíte?

Tomáš Filippi (po výhře s Kladnem) říkal, že sedm je lepší než šest. Takže já říkám, že deset je lepší jak devět.

Přitom předtím v říjnu jste zase pětkrát v řadě prohráli. Co se změnilo?

Řekl bych, že jsme urputnější v obranném pásmu. Zkrátka lepší v defenzivě. Ze začátku jsme dostávali hodně gólů. Sice jsme jich taky hodně dávali, ale pak nám to tam přestalo padat. Teď se nám to trochu otáčí, ale jen tvrdou prací. Jdeme zápas od zápasu a snažíme se plnit, co nám trenéři řekli a co nám nastolili. Jsme rádi, že nám to vychází a jen doufám, že v tom budeme pokračovat.

Jak velký přínos má Dominik Hrachovina?

Chytá výborně a jsme rádi, že ho tady máme.