Potřetí do KHL! Filippi se vrací do Metallurgu. Seběhlo se to hodně rychle, hlásí český reprezentant

„Seběhlo se to hodně rychle a jsem rád, že se to dotáhlo. Jdu do známého prostředí, znám se i s trenérem, takže jsem spokojený," prozradil Filippi, který s Metallurgem v roce 2016 pomohl k mistrovskému titulu.

„Tomáš Filippi si svými výbornými výkony v dresu Bílých Tygrů řekl o velmi lukrativní zahraniční angažmá. Po vzájemné dohodě jsme Tomáše uvolnili do konce této sezóny do ruského týmu Metallurg Magnitogorsk a přejeme mu hodně štěstí," pověděl sportovní ředitel Liberce Filip Pešán.

Za Bílé Tygry v této sezoně liberecký odchovanec nastoupil ke 24 zápasům, ve kterých dal 8 branek a na 11 nahrál. Na poslední akci Euro Hockey Tour odehrál všechny 3 zápasy v elitních dvou formacích. Zaznamenal dva kanadské body za gól a nahrávku. „Snad jsem trenérovi důvěru alespoň trochu splatil," podotkl po turnaji Filippi.

Rodák z Rychnova nad Kněžnou poprvé odešel do Metallurgu Magnitogorsk v roce 2015 a hned dvakrát mu pomohl do finále KHL. V roce 2016 získal Gagarinův pohár. Úspěšné angažmá mu však v sezoně 2017-2018 ukončily bolesti zad. Do Kontinentální ligy se vrátil v příští sezoně v dresu Amuru Chabarovsk. Tam však odehrál jen 10 zápasů a vloni na podzim se vrátil zpátky do Liberce, s nímž podepsal smlouvu na tři roky.

„Rusko určitě není uzavřená kapitola. Ale bude to teď těžší se tam zpátky dostat, když jsem dvakrát po sobě odešel v půlce sezony," říkal po druhém comebacku pod Ještěd. Nyní se přeci jen vydává do Ruska potřetí.