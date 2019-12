Slovenský útočník Hovorka se vrací do hokejového Kladna

Hokejový útočník Marek Hovorka se po sedmi letech vrací do Kladna. Pětatřicetiletý bývalý slovenský reprezentant, který se v roce 2012 stal vicemistrem světa, začal sezonu v Pardubicích. Dynamo ho ale na konci listopadu vyřadilo z kádru a následně uvolnilo.

"Na Kladno vzpomínám moc rád a jsem potěšený z toho, že jsem tu zpátky. Doufám, že navážu na ty výkony, se kterými jsem se tu před lety loučil," uvedl Hovorka na klubovém webu.

Odchovanec Martina vypomáhal Kladnu nejprve formou střídavých startů z prvoligového Ústí nad Labem v sezoně 2010/11, další ročník odehrál za Rytíře celý a v říjnu 2012 odešel do Sparty. V kladenském dresu si tak vybojoval i účast na vydařeném světovém šampionátu v Helsinkách a Stockholmu.

Zleva Juraj Mikuš z Pardubic, Frenks Razgals z Vítkovic, Marek Hovorka z Pardubic.

Petr Sznapka, ČTK

"Sezonu 2012/13 ovlivnila výluka v NHL, kdy spousta z nás měla menší icetime. Já chtěl být tehdy více vytížený a řešil jsem to s Jardou (Jágrem) tenkrát stejně jako teď, když jsem se vrátil. Fanouškům tehdy nevadilo, že jsem odešel z Kladna, ale to, že jsem šel do Sparty, což jim nezazlívám. Teď nicméně věřím, že mi budou zase fandit," uvedl Hovorka.

Smlouvu podepsal do konce sezony. "Tady se za tu dobu vůbec nic nezměnilo. Je tady všechno při starém. Padla na mě velká nostalgie. Jsem z toho nadšený," řekl Hovorka.

S Pardubicemi, kterým v minulé sezoně v baráži výrazně pomohl k udržení v extralize, se Hovorka nerozešel zrovna v dobrém. Dnes již bývalý trenér Dynama Radek Bělohlav uvedl, že měl špatný vliv na mužstvo.

"Já si nepamatuji, že by se někdy na někoho nakydalo tolik špíny, co na mě v souvislosti s koncem tam. Z většiny to vůbec nebyla pravda. Nechci na nikoho házet špínu, i proto jsem tuhle kapitolu uzavřel. Rád bych jen řekl, že jsem se v Pardubicích cítil dobře, až na ty finální okolnosti, které pramenily často z toho, že se někteří lidé nešťastně vyjádřili," řekl Hovorka. V kladenském dresu se objeví poprvé ve středu proti Třinci.

Kladno dnes zároveň potvrdilo, že v klubu bude pokračovat útočník Vítězslav Bílek, který přišel v polovině listopadu původně na měsíční zkoušku.