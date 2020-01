HOKEJ ONLINE: Sparta v Německu ztratila náskok! Zápas sleduje rekordní návštěva

Souboj Litvínova se Spartou bude prvním extraligovým duelem, který se odehraje za hranicemi České republiky. Ve hře nebudou jen body do tabulky, ale také překonání rekordu v počtu fanoušků na utkání v nejvyšší české soutěži.

Stadion v Drážďanech má kapacitu více než 30 tisíc diváků. Extraligový rekord drží duel Brna se Spartou, který proběhl pod širým nebem 8. ledna 2016 a Arénu Lužánky navštívilo 21 500 hokejových příznivců. Před tímto duelem se hrálo pod otevřeným nebem i v roce 2011 na plochodrážním stadionu ve Svítkově, kde Pardubice hostily Brno. Přišlo 17 140 diváků.

„Atraktivita utkání bude veliká. Můžeme vytvořit rekord v počtu diváků na stadionu, pokud se nám stejně jako Drážďanům povede přilákat na zápas třicet dva tisíc lidí, což by byl jednoznačně extraligový rekord. Byli bychom rádi, kdyby to tak dopadlo, uděláme pro to maximum," řekl litvínovský generální ředitel Jiří Šlégr při oznámení tohoto zápasu.

Pořadatelé počítají se zhruba deseti až dvanácti tisíci fanoušky z České republiky.

Ve stejný den se na fotbalovém stadionu uskutečnil i souboj týmů Dresdner Eislöwen a Lausitzer Füchse, který začal v 16 hodin.