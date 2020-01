Hrozný randál, liboval si brankář Sparty. Ztrácel opěrné body a při rybičce improvizoval

Co byl pro vás největší zážitek sobotního večera?

Samozřejmě ti lidi. Když uděláte rekord, někde se to zapíše a bude tam vaše jméno. Vždycky je super, že jste ten zápas odehrál. Jsem rád, že jsme vyhráli za tři body a přijeli nás podpořit naši fanoušci, kterých byla halda.

Padl nový divácký rekord v české extralize, na tribuny dorazilo 32 009 fanoušků. Vnímal jste kulisu?

Atmosféra byla super. Jsem rád, že všichni lidi zůstali na první třetinu. Samozřejmě, jak se s tím pak člověk srovná, soustředí se pak už jenom na hokej. Ale ten začátek, to byl strašný randál.

Činily vám problémy průhledné mantinely?

Trošku jo. Člověk ztratí opěrné body a v nepřehledných situacích přesně neví kde co je. Já to ještě nezažil, takže pro mě to byla novinka. Ale člověk se s tím popere a musí se přizpůsobit podmínkám. Led byl trošku pomalejší, ale to se dalo čekat. Před námi celý zápas pršelo, takže jsme z toho měli strach, ale bylo to fakt výborný. Ledaři se s tím poprali suprově.

Nebyla vám brance postupem času zima?

Ani ne. Když nefoukalo, tak to bylo dobré. Šlo na mě hodně střel, tak jsem se držel v teple. A nepřipadalo mi, že by byla zima.

Zatímco trenér Uwe Krupp se choulil v bundě s čepicí na hlavě. Váš kustod Josef Toma strávil zápas v tričku a kraťasech!

(úsměv). Pepa je takovej, on si všude vezme kraťasy. Když jsme hráli v létě v Poděbradech, bylo venku třicet stupňů a na zimáku minus pět. On už je zvyklej. (úsměv)

Jak jste si před sektorem sparťanských fanoušků užil po utkání děkovačku na „suchu"?

Děláme se sparťany vždycky takovou rybičku, bohužel bez ledu se špatně skáče dopředu. Tak jsem improvizoval, doufám, že to splnilo účel. (úsměv)