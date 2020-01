Útočník Myšák míří do OHL! Posílí Hamilton Bulldogs

Hokejová extraliga přichází o dalšího talentovaného mladíka. Litvínovský útočník míří po MS do dvaceti let do kanadské Ontario Hockey League. Sedmnáctiletý hokejista měl ve smlouvě klauzuli pro případný odchod z Litvínova do zámoří. V novém roce se tak už v litvínovském dresu neobjeví. Posílí tým Hamilton Bulldogs, ve kterém působí i jeho spoluhráč z MS U20 Jan Jeník. Informaci potvrdily internetové stránky severočeského klubu.

Jan Myšák je největším litvínovským talentem za poslední roky. V mládežnických soutěžích neměl v tuzemsku konkurenci. Jeho kariéra od sezóny 2016/2017 vylétla strmě vzhůru a mladý útočník sbíral kanadské body jak na běžícím pásu. Stal se tahounem národního týmu, zahrál si na MS do osmnácti i dvaceti let.

„Honza je jednoznačně naším největším talentem za poslední dekádu. Jsme rádi, že jsme mohli dát takovému hráči prostor i v zápasech A-týmu, kde dokazoval, že i ve svém raném věku patří mezi extraligového hokejisty," říká generální ředitel klubu Jiří Šlégr.

Jan Myšák je historicky nejmladším hráčem Litvínova, který nastoupil do nejvyšší soutěže. Za A-tým Vervy odehrál 63 zápasů, ve který si připsal 25 bodů. Mladý talent by neměl chybět v prvním kole letošního draftu. Po účasti na letošním MS do dvaceti let se rozhodl vydat se zámořskou cestou, kde si vyzkouší nejkvalitnější kanadskou juniorskou soutěž v týmu Hamilton Bulldogs.

„Dohoda před začátkem sezony byla, že jednoznačně setrvá v našem mužstvu minimálně do MS U20 a pak uvidíme, co dál. Bohužel vzhledem k našemu aktuálnímu postavení v tabulce a konzultaci s hlavním trenérem, bychom zřejmě nemohli nabídnout Honzovi takový prostor na ledě při zápasech extraligy, jaký jednoznačně dostane v OHL. Tento krok v jeho kariéře mu může pomoci v hokejovém růstu a případně i k úspěchu na letošním draftu NHL. V případě, že Honza na draftu uspěje, tak to bude i skvělá vizitka pro náš klub," konstatoval Šlégr.

"Chceme Honzovi poděkovat za jeho přístup, ať už k hokeji, tak i ve vztahu k našemu klubu, kdy toto rozhodnutí mohl učinit již před sezónou, ale rozhodl se zde zůstat až do dnes. Přejeme mu hodně štěstí v jeho další kariéře a budeme se těšit na jeho případný návrat v budoucnosti, protože dobře víme, že na náš klubu nikdy nezanevře," dodal Šlégr.