Kladno si zahrává se sestupem! Snažíme se nepanikařit, ale začíná se lámat chleba, ví Zikmund

I s ohledem na to, jak Pardubice, Litvínov i Vítkovice nacházející se v extraligové tabulce pod nimi před uzávěrkou přestupů zbrojily, v hokejovém Kladně dobře vědí, že záchranu v extralize ještě vůbec nemají jistou. Proti Karlovým Varům navíc brali jen bod (prohra 4:5 v prodloužení), takže si připsali už pátou porážku v řadě. „V naší situaci se počítá každý bod,“ hlásil po utkání s Energií Ladislav Zikmund, autor prvního gólu Rytířů. Deset kol před koncem základní části tak má jedenácté Kladno na poslední Pardubice devítibodový náskok, Dynamo navíc odehrálo o zápas více.

Jste zklamaní, že berete proti Karlovým Varům berete jen bod?

Zklamání to určitě je, zase si ale říkám, že v zápase byly momenty, kdy nakonec můžeme být rádi i za bod. Měli jsme výpadky, Vary nás tlačily a přečíslovaly. To si nemůžeme proti takovému soupeři dovolit.

Takže i bod má nakonec pro vás cenu, když jste hned třikrát smazali jednogólový náskok soupeře?

Určitě je cenný, počítá se každý bod, ale zas tam byly momenty, kdy jsme mohli dát gól my, šance jsme měli. Nevím, jak hráli ostatní, ale máme bod, ten se počítá a musíme jít dál.

Vylekalo vás, když poslední minutu druhé třetiny kvůli zranění nedochytal gólman Godla, který vás po svém příchodu hodně drží?

V tu chvíli Denis nevypadal dobře, ale naštěstí se dal během přestávky dohromady. V kabině říkal, že to půjde zkusit. Nevím, co si poranil, asi ho to bolelo.

Z tribuny to vypadalo, že v 15. minutě cítíte obrovskou frustraci. Krátce po vašem gólu na 1:1 vstřelil Jágr druhý. Rozhodčí u videa nejprve trefu uznali, protože puk přešel celým svým objemem brankovou čáru. Pak si ale Karlovy Vary vyžádaly trenérskou výzvu a sudí po ní gól odvolali s vysvětlením, že mu předcházelo vaše nedovolené bránění gólmanovi Novotnému...

Prý jsem zahrál první gólmana než do puku. Neuznali ho, smůla.

Zdálo se, že vás ale na gólmana krosčekoval jeden z protihráčů...

(dlouho váhá s odpovědí) Rozhodčí to prostě neodpískal, neuznal to, takže je zbytečné se o tom bavit.

Jaromír Jágr.

Jiří G. Novák

Doléhá na vás tíha situace, když vidíte, jak týmy pod vámi v tabulce najednou bodují? Připouštíte si, že záchrana v soutěži bude ještě hodně těžká?

Nevím, jak to mají ostatní kluci. Snažíme se nepanikařit, ale máme před sebou posledních deset zápasů základní části a teď už se bude lámat chleba.

Co vám běží hlavou, když vidíte, jak Pardubice, Litvínov i Vítkovice před uzavřením přestupního termínu mohutně posilovaly?

Je to jenom na nás. Extraligu jsme si loni vybojovali, tak ji musíme udržet.

Nedělní zápas ve Vítkovicích bude mimořádně důležitý, že?

Hlavně je to poslední zápas před repre pauzou a podle něj se bude odvíjet i naše psychické rozpoložení během přestávky. Jestli budeme v klidu, nebo ne. Je to jenom na nás.