Obrat za půl minuty. Vypnuli jsme, nebo nevím co, litoval třinecký Martin Růžička

„Začali jsme dobře, pak jsme ale vypnuli, nebo nevím co. Byli jsme takoví ospalí, nebyl to náš zápas," připustil třinecký útočník Martin Růžička. „Dali nám nějaké góly, ale pořád bylo dost času to zvrátit," popisoval Růžička pasáž mezi 26. a 30. minutou utkání, kdy nejprve Radim Zohorna v přesilovce srovnal na 2:2, za 29 vteřin utkání otočil dorážející Najman a krátce před polovinou zápasu se trefil ještě Zbořil.

„Dokázali jsme snížit, ale gól na 5:3 nějaké tři minuty před koncem byl asi klíčový. To už se s tím těžko něco dělá. Dali jsme sice znovu kontaktní gól, naděje svitla, ale už se nám vyrovnat nepovedlo," litoval Růžička, který v utkání vstřelil svůj první gól coby člen Klubu hokejových střelců.

Wojciech Wolski z Třince slaví branku

Vladimír Pryček, ČTK

Radost z 251 gólu v kariéře ale moc neměl. Jeho snížení na 4:5 přišlo sice deset vteřin po pátém gólu hostů, na srovnání už ale Třinec síly nenašel. „Když dá tým rychle góly, tak ho to nabije. Na nás to naopak lehlo. Snažili jsme se s tím něco udělat, ale Boleslav nehrála úplně špatně, i když jsme jim ty góly darovali," vykládal Růžička.

Hokejisté Mladé Boleslavi bodovali popáté v řadě. Vyhráli čtvrté utkání z poledních pěti. „Makáme za každého stavu, i když jsme rychle prohrávali 0:2, tak jsme věděli, že máme dost času. Hráli jsme pořád stejný hokej a pomohli si v přesilovkách. Proměnili jsme dvě ze tří. V polovině utkání to bylo 4:2 pro nás a to by nakoplo asi každého," usmíval se mladoboleslavský Radim Zohorna. „Škoda jen, že jsme si zkomplikovali ten závěr. Vedli jsme 5:3 a za deset vteřin jsme si nechali dát hloupě kontaktní gól. Sice jsme to pak už zvládli, ale tohle si musíme umět pohlídat," upozorňoval reprezentační útočník.

I jeho vyrovnávací trefa na 2:2 pomohla k tomu, že se Mladá Boleslav dostala v tabulce o dva body před Třinec na čtvrtou příčku. „Je to super, ale je to všechno o pár bodů a zrovna Třinec má o zápas méně než my, takže to bude boj až o konce," řekl Zohorna.