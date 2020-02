HOKEJ ONLINE: Brno chce napravit kolaps, Sparta hraje s Boleslaví o druhé místo

Šesté Brno a osmý Hradec Králové. Kometa má na úterního soupeře náskok pěti bodů. Oba týmy chtějí do první šestky, která zaručuje přímý postup do play off. Domácí si budou chtít udobřit fanoušky, v pátek schytali debakl 1:9 od Karlových Varů.

Čtvrtá Sparta a druhá Mladá Boleslav. Mezi oběma týmy je pouze jeden bod. Půjde tedy o přímý souboj o druhou příčku. V čele je suverénní Liberec s náskokem deseti bodů.