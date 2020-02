Veterán Hübl táhne Litvínov. Body jsme naléhavě potřebovali, řekl dvougólový střelec

Litvínovským hrdinou zmíněné vítězné série byl nejzkušenější hráč týmu, jedenačtyřicetiletý útočník Viktor Hübl, který se na výrazném bodovém zisku podílel čtyřmi góly. Trefil se proti Ocelářům, rozhodl penaltový rozstřel na ledě Mountfieldu a v neděli zaznamenal dvě branky včetně vítězného zásahu do karlovarské sítě ve třetí třetině.

Další výhra je pro Litvínov o to cennější, že Verva si vytvořila před posledním Kladnem už pětibodový náskok a navíc má ještě k dobru úterní dohrávku s Hradcem Králové.

„Jsme rádi, že nám to znovu vyšlo. Za stavu 4:2 jsme už věřili, že bychom mohli vývoj nějakým způsobem kontrolovat, ale zbytečně inkasovanými góly jsme si cestu k vítězství zkomplikovali. Naštěstí jsme vydřeli tři body," oddechl si Hübl po výhře nad Karlovými Vary.

Hokejisté Litvínova se radují z vítězného utkání.

Ondřej Hájek, ČTK

O důležitosti úniku před pozicí na konci tabulky není podle ostříleného útočníka nutné nijak pochybovat. „Všichni víme, jak body naléhavě potřebujeme. Je to úleva a aspoň menší tlak na psychiku. Do týmu se zapracovali noví hráči, proto je sem vedení klubu bralo. Každý má něco do sebe a snaží se plnit úkoly. Nějakou formou to funguje. Zmínil bych nedávný příchod Tomáše Pospíšila, který je rychlý a hodně nám pomáhá vstřelenými góly," podotkl Hübl.

K uspokojení není důvod, to si v Litvínově samozřejmě uvědomují. „Pořád musíme hrát naplno a soustředit se na každý zápas. Naším cílem je, abychom dotáhli sezonu k záchraně," vystihl forvard přání a záměry celé kabiny.