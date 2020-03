Hokejisté Vítkovic vyzvali squashové mistry. Bodyčeky jsme nepoužili, smáli se Výtisk s Romanem

Ještě dříve, než se nejlepší čeští squashisté vrhli do bojů o domácí tituly, pozvali si do Sportovního centra FAJNE v Ostravě-Porubě hokejisty Vítkovic a sehráli s nimi exhibiční zápasy. Nejlepší Češka Anna Serme se postavila nadšenému hráči squashe, a především kapitánovi extraligového hokejového týmu Janu Výtiskovi, česká mužská jednička Daniel Mekbib vyzval útočníka Ondřeje Romana.

Drobná a mrštná Serme měla proti více jak stokilovému Výtiskovi výhodu nejen v tom, že squash je jejím sportem číslo 1. „Fyzicky byl Honza připravený skvěle, jen ve výběru místa na kurtu trochu pokulhával," smála se Anna Serme, která je největší favoritkou domácího mistrovství. To se v Ostravě koná do neděle.

„Trochu jsem se bála váhového rozdílu. Raději jsem si vzala i ochranné brýle, které jinak nenosím, ale ke kontaktu nedošlo. Přežila jsem," prohlásila Serme. „Anička mě vůbec nešetřila. Bylo to náročné, docela záhul," přiznal hokejista Výtisk, který squash hraje pravidelně. „Ostatní kluci preferují tenis, ale mě se víc líbí squash. Moc mi to sice nejde, ale je to dobrý sport na koordinaci pohybu, orientaci a fyzičku. Zajímavé zpestření po hokejové sezoně," vysvětloal Výtisk.

Víkendový program MČR ve squashi: Sobota semifinále žen: (16 - 18 hod.) semifinále mužů: (18 - 20 hod.) Neděle O 3. místo muži i ženy: (12 - 14 hod.) Finále mužů i žen (14 - 16 hod.)

Druhou dvojicí vytvořili domácí mužská jednička Mekbib a Ondřej Roman. Mekbib vyhrál předchozí dva domácí šampionáty a brousí si zuby na třetí titul v řadě. „Je úplně jinde, ale byla pro mě čest si s ním zahrát. Bylo vidět, že je mistrem svého řemesla," pochválil Mekbiba vítkovický útočník Roman. „Možná kdybych uplatnil hru tělem, tak bych měl nějakou šanci. Ale mě bodyčeky nejdou ani na ledě," doplnil s úsměvem vítkovický hokejista.

Vítkovický útočník Ondřej Roman (v popředí) se v exhibičním zápase utkal s obhájcem mistrovského titulu z mistrovství ČR Danielem Mekbibem.

Oba rodilí Ostraváci budou fandit o víkendu jiným hráčům. I proto, že žádný ostravský squashista dosud republikový titul nevybojoval. „Viktor Byrtus a Jakub Solnický jsou šikovní borci, určitě jim přeju, aby tuhle statistiku prolomili," prozradil Výtisk.

Squashový šampionát se přesunul z Prahy do Ostravy po pěti letech. A místo prosklených kurtů, v nichž se bojovalo v pražských nákupních centrech, se bude o tituly hrát v tradičních „kójích" s prosklenou zadní stěnou. Sobotní semifinálové zápasy začínají v 16 hodin, nedělní finále o dvě hodiny dříve.