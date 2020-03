Štěpánek zapsal dvě nuly na konec. Snad si tu formu přes to volno udržím, řekl

Parádní fazónu má před play off třinecký gólman Jakub Štěpánek. V úterý vynuloval všechny střelce Liberce (4:0) a totéž se mu povedlo v 52. kole doma proti Plzni. „To se mi snad ještě nikdy nepovedlo, abych měl dvě nuly za sebou. Teď nás čeká před prvním utkáním play off dlouhá pauza, tak snad si formu udržím,“ usmíval se Štěpánek po vítězství 3:0 nad Plzní, která Třinec vynesla na druhou příčku po základní části.

Mohli jste být druzí ale i pátí. Je z toho druhá příčka stejně jako v minulé mistrovské sezoně. Co rozhodlo proti Plzni?

Šli jsme v tu chvíli proti druhému mančaftu s vědomím, že mají v nohách dlouho cestu, tak jsme na ně chtěli vletět. To se nám povedlo. Myslím, že to bylo klíčové.

Připravovali jste se podrobně na nejproduktivnějšího hráče extraligy Milana Gulaše?

Připravovali jsme se na Plzeň celkově, ale Milana asi každý soupeř před zápasem zmíní. Hodně přes něho hrají přesilovky a když je měli, tak byli nepříjemní. Celkem nás tam zamkli. Ale zvládli jsme to, jsme rádi, že jsme vyhráli a začneme play off doma.

Budete čekat na soupeře z předkola. Koho byste si tam vybral?

Nevím, abych řekl pravdu, nečekal jsem, že budeme druzí. Před zápasem jsem tipoval, že budeme třetí a budeme hrát ve čtvrtfinále s Kometou Brno. Jsme druzí, vím to chvilku, takže jsem neměl čas nad tím vůbec přemýšlet. Žádný soupeř nebude lehký. Je úplně jedno, kdo na nás vyjde. Musíme se připravit na každého, protože to nebude nic jednoduchého.

Vzdálenostně je ale možná lepší Olomouc než Karlovy Vary?

To ano. Kilometrově určitě. Ale s Olomoucí se nehraje lehce, se Zlínem se nehraje lehce, ani s Karlovými Vary se nehraje lehce letos. Kdybych si měl vybírat, ani nevím, na koho z těch sedmi týmů bych ukázal. Radši nevybírat a poprat se s tím, kdo přijde.

V úterý jste vychytal čisté konto v Liberci (4:0), nyní opět. Cítíte dobrou formu před play off?

To se mi ještě nikdy v mistrovských utkáních nepovedlo. Vždycky jsem tam něco dostal. Jsem za to samozřejmě rád, ale tím, že jsme druzí se nám natáhla ta pauza o další dva dny, takže je to skoro dva týdny, kdy začínáme (první zápas čtvrtfinále bude hrát Třinec ve středu 18. března na domácím ledě - pozn. aut.). Je to hodně dlouhá doba, ale samozřejmě se budu snažit se v nějaké té formě udržet. Play off je nová soutěž a začne to zase od nuly. Doufám, že budeme hrát ještě dlouho a potom budeme všichni šťastní.

Hráči Třince (zleva) Milan Doudera, Martin Růžička a Matěj Stránský se radují z gólu proti Plzni.

Jaroslav Ožana, ČTK

Ale zdá se, že obrana nyní funguje velmi dobře. Můžete to potvrdit?

Určitě. Kluci musí gólmanovi pomoct. V každém týmu. Brankář to sám nikdy nezvládne. Kluci přede mnou odvádějí parádní práci a já jenom doufám, že si to přeneseme do play off. Tam se už nehraje na nuly, nebo obdržené góly, ale na vítězství. Už mi to bude jedno jaké bude skóre, hlavně když vyhrajeme.

Play off si vyzkoušíte po delší době. Naposledy to bylo v roce 2016, kdy jste s Bernem vyhrál švýcarský titul?

Jo, už jsem nad tím přemýšlel. Jsou to čtyři roky už. Ve Slovanu Bratislava jsme moc šanci na play off neměli, tam to bylo celou dobu u dna. Jsem rád, že jsem po dlouhé době v kvalitním týmu, který má ambice.

Martin Růžička (druhý zleva) z Třince se chystá překonat Dominika Frodla v brance Plzně. Přihlížejí Bohumil Jank (vlevo) z Plzně a Šimon Stránský z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

Jste natěšený?

Samozřejmě. Napřed jsme se soustředili na konec základní části a bylo to náročné. Některé výkony nebyly úplně dobré. Jako na houpačce. Byli jsme schopni zahrát jeden zápas excelentně a druhý nám nevyšel. Jsem rád, že jsme po delší době byli schopni odehrát tři čtyři dobré zápasy po sobě. To je základ do play off.

Jak prožijete ty dva týdny? Asi nebudete jenom trénovat, ne?

Trénovat budeme hodně, musíme se připravit co nejlépe. Nebude to sranda dva týdny nehrát zápas. Ala tak to je nastavené. Zase máme prostor si od sebe odpočinout. Dáme si pauzičku a pak na to musíme vletět. Ať jsme na čtvrtfinále připravení. Někdo je rád za pauzu, dají se šrámy doléčit. Jiný by hrál nejraději už za tři dny hrál.

Martin Růžička (druhý zleva) z Třince překonal Dominika Frodla v brance Plzně. Přihlížejí Bohumil Jank (vlevo) z Plzně a Šimon Stránský z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

Kam vyrazíte ve volnu vy?

Pojedu domů. Užiju si to s rodinou. Po dlouhé době si užijeme volný víkend. Je super si trošku vyčistit hlavu. Plány nemám, na lyže do Itálie nepojedu, budu v teple domova.

Máte Itálii zakázanou?

Ne, to byl jen takový černý humor. Byl bych rád, kdyby tento strašák vůbec nebyl.

Jak vnímáte hrozbu koronaviru? Nebojíte se prázdných ochozů v play off?

Bylo by to smutné, komorní. Nevím. Měl jsem osobní tip, že i dnes budeme hrát bez diváků, naštěstí se to nepotvrdilo.