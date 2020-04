Neseme vám roušky! Bílí Tygři se proměnili v kurýry

Místo bojů v play off pomáhají v zápase s koronavirem. Nejprve hokejisté Bílých Tygrů nakupovali a dováželi potraviny seniorům, teď se vítězové základní části zapojili do distribuce ochranných pomůcek pro zdravotnická zařízení v Libereckém kraji.

Místo bojů v play off pomáhají v zápase s koronavirem. Nejprve hokejisté Bílých Tygrů nakupovali a dováželi potraviny seniorům, teď se vítězové základní části zapojili do distribuce ochranných pomůcek pro zdravotnická zařízení v Libereckém kraji. Na snímku Ladislav Šmíd a Petr Syrovátko mladší.

„Když hráči nemohou rozdávat radost na ledě, chtějí být platní a užiteční v jiném směru. Nechtějí jen sedět doma a přistoupili k této činnosti velmi aktivně, za což jim patří dík," ocenil prezident Bílých Tygrů Petr Syrovátko aktivitu na klubovém webu.

Kurýry dělají třeba kapitán libereckých hokejistů Petr Jelínek, zkušený obránce Ladislav Šmíd, reprezentační útočník Michal Bulíř, juniorský reprezentant Jan Šír či trenér gólmanů Martin Láska.

Liberecký hokejový klub upravil vzhledem k pandemii koronaviru svůj profilový obrázek.

Bílí Tygři Liberec

„Hokej nám samozřejmě velmi chybí a jsme rádi za jakoukoliv jinou aktivitu. Když je to navíc takto prospěšná aktivita, neváhali jsme ani chvíli a pustili se do práce s Nadací SYNER. Pomáháme tam, kde je to nejvíc potřeba, a určitě se do takových aktivit budeme připojovat i nadále," poznamenal liberecký odchovanec Michal Bulíř.

Celkem mají hokejisté po institucích v kraji rozvézt na sto tisíc roušek. „Jednoduše nemohou hrát a mají tedy čas stát se těmi vyslanci, dobrovolníky, zkrátka těmi, kteří roznosí, rozvezou a rozdají potřebné věci potřebným lidem. A snad u toho předají i nějakou radost. V posledních dnech hráči rozváželi ústenky do nemocnice v Liberci a České Lípě, prostřednictvím Libereckého kraje také do domovů důchodců a dětských domovů, anebo nakupovali potraviny našim seniorům," dodal Syrovátko.

Ochranné pomůcky proti šíření nového typu koronaviru převzal například Hospic svaté Zdislavy v Liberci či nemocnice v Liberci a České Lípě. „Nesmírně si této pomoci, dalších roušek pro naši českolipskou nemocnici, vážíme. Pomoc putuje do první linie, kde je v tuto chvíli nejpotřebnější," uzavřel generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Pavel Marek.