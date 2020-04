Obránce Gazda prodloužil kontrakt se Zlínem

"Dan je velmi mladý hokejista, který získává v extralize velké zkušenosti a má v sobě značný potenciál. Pokud bude nadále poctivě pracovat, může se z něho brzy stát renomovaný extraligový obránce. Je technicky zdatně vybavený, má tvrdou střelu, ale na druhé straně má i nedostatky, na kterých musí zapracovat, aby byl komplexnějším hráčem," řekl klubovému webu hlavní trenér a sportovní manažer Zlína Robert Svoboda.

Gazda v uplynulé sezoně sehrál za Zlín 35 zápasů a připsal si šest bodů za čtyři branky a dvě asistence. Ve dvou duelech play off nebodoval. Nastoupil i ve dvou utkáních v první lize za Přerov. "Jsme rádi, že došlo k podpisu víceletého kontraktu. Těší nás, že právě z naší líhně vyrůstají konkurenceschopní hráči, kteří se uplatní v extralize," doplnil Svoboda.

V nejvyšší soutěži má Gazda na kontě 103 utkání a 17 bodů za osm gólů a devět přihrávek. "Jsem šťastný, že moje hráčská kariéra bude pokračovat doma, mám tady výborné podmínky. Vyrostl jsem ve Zlíně a mám ke klubu velmi kladný vztah, proto jsem neměl potřebu odejít jinam," prohlásil Gazda.

V polovině sezony jej vyřadilo zranění ruky. "Do té doby jsem se cítil skvěle, poté chvíli trvalo, než jsem se dostal zpět do hry. Celkově hodnotím loňskou sezonu kladně, po špatném začátku extraligy jsme se zvedli a podařil se nám postup do play off. Škoda, že předkolo zůstalo nedohráno. Chtěli jsme jít přes Olomouc dál, ale zdraví všech lidí je jednoznačně na prvním místě," dodal Gazda k nedohranému ročníku kvůli pandemii koronaviru.