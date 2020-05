Hokejisté Olomouce omladili kádr, za zkušené přišli hlavně talentovaní mladíci

Kádr sedmého týmu uplynulého ročníku naopak opustili jeho nejproduktivnější obránce Jan Jaroměřský (Třinec), střelci Zbyněk Irgl (Vítkovice), Pavel Musil (Plzeň) a další zkušení útočníci Marek Laš (Třebíč) a Slovák František Skladaný.

„Chtěli jsme trochu omladit. Odchody prvních tří jmenovaných nás mrzí. Nebylo však v našich silách je udržet. Nahradit je nebude snadné," přiznal jednatel olomouckého klubu Jan Tomajko, který mužstvo společně se Zdeňkem Motákem dál povede i z trenérské lavičky.

Nejvíce si Hanáci slibují od Kucsery, který již na Hané v minulosti působil dvě sezony v první lize. „Známe ho, víme, co od něj můžeme čekat. Je to výborný bruslař, platný v soubojích, umí dát i gól," pochvaloval si hráče se zkušenostmi také z Vítkovic Tomajko.

Góly čeká i od Navrátila, který byl s 16 góly a 30 přihrávkami v 56 utkáních nejproduktivnějším borcem druhého celku první ligy. „Extraliga je ale jiná soutěž. Uvidíme, jak přechod zvládne. Mohl by se ale stát štírkem a nahradit Musila," míní trenéři Kohoutů.

Příslibem jsou i Greš, který byl zase nejproduktivnějším hráčem Poruby, a mladý Bambula, jenž v minulé sezoně za Olomouc už pětkrát nastoupil v rámci hostování. „Chtěli jsme mladé průbojné kluky, dobré bruslaře, tak abychom mohli hrát naším stylem, a všichni, co přišli, to splňují," vysvětlil Tomajko s tím, že více příležitostí by měli dostat i Adam Rutar a Matúš Hlaváč z juniorky a také osmnáctiletý James Joshua Mácha.

Tento týden Hanáci trénují ve skupinkách po osmi, od pondělí by měli začít společně. Po osmi týdnech se budou čtrnáct dnů připravovat individuálně. „Pak dostanou týden volno a 20. července bychom měli vyjet na led," dodal Tomajko.