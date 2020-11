Országh: Potřebujeme začít vyhrávat, jinak půjde psychika dolů

"To je náš největší problém. Potřebujeme vydržet hrát zodpovědně celých šedesát minut. Zatím se nám to v žádném zápase nepodařilo, proto nemáme žádné body. Někdy děláme zbytečné chyby, jindy se necháme unést. Je to ubíjející. Máme fáze, kdy hrajeme dobře, ale to je velmi malá útěcha, protože potřebujeme začít vyhrávat. Když vítězit nezačneme, psychika půjde dál dolů a ta deka bude čím dál těžší. S tím se pak hraje špatně," přiznal Országh v on-line rozhovoru s novináři.

Ví, že všechny chyby ze hry odstranit nelze, jenže třiačtyřicetiletý bývalý útočník jich vidí až příliš mnoho. "V první řadě musíme začít dávat góly, aby nám stouplo sebevědomí. Na každý gól se strašně moc nadřeme. Šance máme, ale nevyužijeme je. A nebyl to jen zápas s Plzní," připomněl Országh.

U svých svěřenců by rád viděl i větší bojovnost a zaujetí. "O to vítězství se musíme poprat daleko víc, než se momentálně pereme. Jako kdyby nás každý gól soupeře srážel víc a víc. Chyby se stávají, ale mně přijde, jako kdybychom v některých fázích nebyli mentálně odolní. Při rozdílu dvou tří branek jako bychom už ani nevěřili, že to dokážeme zvrátit. Na téhle mentální síle musíme pracovat," zdůraznil Országh.

Návrat na led po restartu soutěže nevyšel, proti Plzni končíme bez bodů. #LITvPLZhttps://t.co/L9svS08hMq



Další zápas nás čeká v pondělí v Brně. pic.twitter.com/4YkjsYxISm — HC VERVA Litvínov (@hcverva) November 7, 2020

Cítí, že na týmu se dlouhá herní pauza kvůli opatřením proti koronaviru podepsala, ale odmítá se na ni vymlouvat. "Mladší hráči se s ní z mého pohledu vyrovnali daleko lépe než ti starší. My přitom potřebujeme, aby naši nejlepší hráči na papíře byli nejlepšími i na ledě. To je pro nás hodně důležité. Oni musí být ti, co ten prapor zvednou," uvedl Országh, jehož tým se v pondělí představí na ledě Brna.