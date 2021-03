HOKEJ ONLINE: Sparta znovu vede! Plzeň má doma nabito

Dvě zásadní tajenky ještě zbývá rozluštit do konce základní části hokejové extraligy, která má na programu poslední tři kola. O Prezidentský pohár se mezi sebou přetahují Třinec se Spartou, aktuálně mají o bod víc Oceláři. Ti ale nečekaně odložili duel Litvínovem, zatím nebyly zveřejněn důvod, proč se nehraje. Mladá Boleslav, Liberec, Hradec Králové a Plzeň pak bojují o poslední dvě volná místa v první čtyřce, která zaručuje přímý postup do čtvrtfinále play off. Všechny duely 50. kola můžete sledovat na Sport.cz v podrobných online reportážích.