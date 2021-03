HOKEJ ONLINE: Pardubice hrají proti Boleslavi o vše! Do akce se chystá Hradec Králové s Libercem

Hokejisté Mladé Boleslavi a Liberce si v úterý v nejkratším možném termínu můžou zajistit postup do semifinále play off Tipsport extraligy. Bruslařský klub vede ve čtvrtfinále 3:0 na zápasy nad Pardubicemi, Bílí Tygři stejným poměrem nad Hradcem Králové. Obě čtvrtá utkání můžete sledovat na Sport.cz v podrobných online reportážích.

Pardubice sice v pondělním třetím duelu série konečně našly recept na mladoboleslavského brankáře Jana Růžičku, přesto prohrály 2:4 a jsou jen krok od konce sezony. Bruslařský klub může při své čtvrté účasti ve čtvrtfinále dosáhnout na druhý postup do semifinále po roce 2016.

To Liberec útočí už na svůj devátý postup do semifinále v historii samostatné české extraligy. Bílí Tygři se tak můžou pomstít Hradci Králové za dosud jedinou vzájemnou sérii v play off - před třemi lety slavil Mountfield postup do semifinále po vítězství 4:3 na zápasy.