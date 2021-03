Útočník Anděl prodloužil o dva roky smlouvu s Pardubicemi

Hokejový útočník Lukáš Anděl bude pokračovat v extraligových Pardubicích, s kterými prodloužil smlouvu o dva roky. Třiadvacetiletý odchovanec Jihlavy přišel do Dynama právě z Dukly před touto sezonou. Od 19. ledna je mimo hru, protože v domácím duelu s Vítkovicemi při výhře 3:0 utrpěl zranění v horní části těla.

"I přesto, že měl Lukáš kvůli několika zraněním složitou sezonu, tak v zápasech, ve kterých nastoupil, splnil naše očekávání a zvládl dobře svoji roli v týmu," řekl klubovému webu sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.

Anděl si v 28 utkáních připsal tři branky a čtyři asistence. "V Pardubicích jsem opravdu moc spokojený. Líbí se mi město i to, jak to tady žije hokejem. Jsem moc rád, že tady můžu být," uvedl Anděl. "Letošní sezona byla velmi specifická, a to nejen kvůli tomu, jaká je doba. Měl jsem letos hodně zranění, která se mi dříve vyhýbala, nikdy jsem jich tolik neměl. Bylo pro mě vždy velmi těžké se vrátit. I tak si ale myslím, že když už jsem hrál, tak ty zápasy nebyly úplně špatné a předvedl jsem dobré výkony. Na ty bych chtěl navázat," dodal.

V extralize má na kontě i za Jihlavu a Zlín celkem 89 utkání a 26 bodů za 10 gólů a 16 asistencí. Dalších 237 zápasů a 122 bodů (44+78) nasbíral v první lize za Jihlavu a Havířov a 35 duelů a sedm bodů (3+4) v baráži o extraligu.