Zhoršili jsme obranu a pořád se střelecky trápíme, ví olomoucký trenér Moták

„Jedna třetina prostě k bodům nestačí. Špatný vstup, zlé bruslení, prohrávali jsme osobní souboje. Z toho rezultovalo 3:0 po první třetině. Po přestávce jsme výborně sehráli přesilovky, ale v závěrečné třetině jsme se vrátili k tomu, jak jsme začali. Hned na začátku jsme se zbytečným faulem zbavili přesilové hry a bohužel, pak už to nedokázali stáhnout. Nehrajeme teď prostě dobře, a tak musíme do šatny vyslat jednoznačný apel, že takto by to dál nešlo," tvrdil rozladěný olomoucký kouč Zdeněk Moták.

Problém vidí v zhoršené obranné hře a střelecké nemohoucnosti. „Směrem do útoku si počínáme složitě. Ubrali jsme na jednoduchosti. Jde to samozřejmě ruku v ruce, když ztrácíte kotouče na modré čáře a soupeř vám to rychle otočí. Na to je třeba reagovat a mít dobré obranné pásmo. My jsme ale v posledních třech zápasech prohrávali souboje, chtěli všechny puky hrát, a to se zkrátka nedá," ví lodivod Kohoutů.

Jihočeši slabin jeho svěřenců dokonale využili. „Měli jsme výborný vstup do utkání, skvělou první třetinu. V té druhé domácí ukázali kvalitu, když využili přesilovky. My jsme v ní byli trochu rozlítaní. V závěrečné jsme ale už zase hráli zodpovědnější hokej a našli cestu, jak utkání vyhrát. Výborně jsme bránili střední pásmo a nepouštěli Hanáky do útoku, kde mohou využít svoji kreativitu," liboval si naopak spokojený českobudějovický trenér Jaroslav Modrý.