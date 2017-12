HOKEJ ON-LINE: Chomutov po přestřelce zdolal v prodloužení lídra, Sparta vede nad Libercem

Třinečtí hokejisté šli do zápasu s Olomoucí v parádní formě, když bodovali v šesti utkáních v řadě. S Hanáky však brzy prohrávali po zásahu Aleše Jergla, útočníka ze čtvrté formace. Manko Oceláři ještě před prvním odchodem do kabin smazali, když se trefil zkušený obránce Lukáš Krajíček A na startu druhé třetiny se zdálo, že by měl mít Třinec zápas pod kontrolou. Do vedení jej poslal další matador Irgl a v oslabení navýšil náskok Doudera.

Klid však Oceláři neměli, jelikož brzy snížil na rozdíl gólu Knotek. Pak Hanáci přežili bez úhony tři vyloučení a ve 42. minutě srovnali a duel dospěl do prodloužení. Nakonec v nájezdech vystřelil hostům výhru Vlach a rozhodl o tom, že Olomouc vyhraje nad Třincem i potřetí v sezóně. V Třinci vyhrála podruhé po nájezdech.

Chomutovské drama rozhodl pro Piráty Huml

Obrovské drama plné zvratů bylo k vidění v Chomutově, kam zavítala vedoucí Plzeň. Piráti prohrávali s lídrem rychle 0:2 a zdálo se, že Plzeň po dvou prohrách bez potíží zabere. Jenže domácí tým se nevzdal a během pár desítek sekund ještě v první třetině srovnal krok.

Západočeši v prostřední dvacetiminutovce ukázali, že jejich cílem je plný bodový zisk a třemi góly k němu rázně vykročili. Jenže rozhodnuto nebylo a finiš Pirátů byl drtivý. V 58. minutě po zásahu Humla vedli 6:5 a Indiáni byli zralí na ručník. Nakonec si ale dokázali vynutut prodloužení. V něm už ale rozjetý Chomutov dokonal obrat a po další trefě Humla získal do tabulky o bod víc.

Vítkovice uspěly v prodloužení a už jsou druhé

Vítkovice vyhrály devátý zápas v řadě. Na ledě Jihlavy uspěly v prodloužení, kdy dva body pro hosty trefil Rostislav Olesz. Na ledě posledního týmu tabulky Vítkovičtí vedli od 14. minuty, kdy se trefil při přesilové hře Klok. Dukla na startu druhé třetiny Michalem Hlinkou srovnala, ale nakonec odjížděli domů spokojenější hosté, kteří se posunuli před Hradec Králové na průběžné druhé místo tabulky.

Boleslavské trápení pokračuje

Po šedesáti minutách mohli jít domů fanoušci v Mladé Boleslavi, ale spokojení nebyli, protože Litvínov vyhrál 2:0 a odlepil se z předposlední příčky. Středočeši už za tři body nevyhráli sedm zápasů v řadě a Litvínov mají náskok už jen jednobodový náskok.

Kometa vyhrála v Pardubicích, pálili bratři Zohornové

Hokejisté Pardubic změřili na domácím ledě síly s úřadujícími mistry - Kometou Brno. Hosty poslal do vedení v první části hry Radim Zohorna, v té druhé jej napodobil jeho bratr Hynek Zohorna a Brno mohlo slavit. Kometa vyhrála nad Pardubicemi pátý duel v řadě.

Utkání Zlína s Hradcem Králové bylo předehráno - 2:3 po prodloužení.