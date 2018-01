Brněnské prokletí trvá, i když Bílým Tygrům radil z Ameriky úspěšný kouč

Hokejisté Liberce nezlomili ani v repríze jarního finále brněnské prokletí, v hale Komety nedokázali vyhrát v základní hrací době už dlouhých šest let. Obhájcům titulu se na přelomu roku daří, s Bílými Tygry si připsali už čtvrté extraligové vítězství v řadě (3:2).

Zprava Alexandre Mallet z Brna a Adam Jánošík a brankář Roman Will z Liberce.

Brankář Liberce Roman Will.

Martin Erat z Brna a brankář Liberce Roman Will.

„Je to paráda, že jsme se takhle rozjeli. A já mám dvojnásobnou radost, protože jsem se po roce konečně zase trefil," usmívá se obránce Komety Jan Štencel, který byl uprostřed utkání autorem rozdílové branky na 3:1. Do té doby Brňané soupeře výrazně přehrávali, avšak po libereckém snížení na 2:3 převzali hosté iniciativu a střetnutí notně zdramatizovali.

„Gól námi otřásl víc, než by bylo zdrávo. Dlouho jsme měli zápas ve svých rukou, ale v závěrečných minutách jsme se o výhru strachovali. Naštěstí nás podržel brankář Čiliak. Ze zbytečného polevení si ovšem musíme vzít ponaučení, příště se to nesmí stát," má jasno.

Trenér Komety Kamil Pokorný se Štenclem souhlasí. „Liberečtí začali hrát vabank a najednou jsme prohrávali skoro všechny osobní souboje. I tak jsme mohli z několika brejků potvrdit naše vedení, ale bohužel jsme je nezužitkovali. Poslední minuty jsme odehráli úplně nadoraz a vítězství jsme naštěstí uhájili. Podle mého názoru bylo zasloužené," míní Pokorný.

Telefonicky probírali taktiku

Liberecký kouč Karel Mlejnek prozradil, že hráčům nepřipomínal, že jeho mužstvo už čtrnáctkrát za sebou nezískalo v Brně tři body. „Asi by to ničemu nepomohlo. I tentokrát jsme vzhledem k posledním výsledkům Komety přijeli bohužel s respektem a dvě třetiny jsme byli jasně horším mužstvem. Na nohy nás postavil kontaktní gól, ale dotáhnout střetnutí aspoň do prodloužení se nám nepovedlo, přestože jsme soupeře ke konci hodně tlačili," mrzí ho.

Mlejnek zaskakuje v roli hlavního trenéra za kouče úspěšné české dvacítky Pešána, který ji v úterním večeru přivedl do semifinále světového šampionátu. „Jsme spolu v kontaktu, i po euforickém triumfu nad Finskem si našel čas a zavolali jsme si. Také tři hodiny před brněnským duelem jsme spolu probírali taktiku. Budu rád, až se Filip zase vrátí na střídačku," svěřil se Mlejnek.

Kometu čekají i další dvě extraligová utkání proti Plzni a Olomouci na domácím ledě. „Je skvělé, že to takhle vyšlo, a nemusíme tento týden nikam cestovat. Těším se hlavně na páteční zápas s Plzní, mohl by už mít parametry play off. Chceme být před našimi fandy stoprocentně úspěšní a vítěznou šňůru tak prodloužit," plánuje Štencel.