Nepohlídali jsme si závěr, litoval Zámorský selhání Hradce v Chomutově

Hokejový útočník Tomáš Svoboda odchází z extraligového Brna do Pardubic, odkud se do Komety vrací jiný forvard Tomáš Vondráček. Zatímco Svoboda bude v Dynamu hostovat do dubna příštího roku, Voráček by měl v Kometě působit do konce aktuální sezóny.