Jihlava prohrála s Libercem i podruhé, znovu gól nedala

Hokejisté poslední Jihlavy podlehli v 37. kole extraligy doma Liberci 0:2 a prohráli sedmý z posledních osmi zápasů. Nováček nejvyšší soutěže tak proti Bílým Tygrům ani podruhé v sezóně neskóroval, protože první souboj skončil 21. listopadu rovněž na ledě Dukly také 0:2. Druhu nulu v sezóně si připsal brankář Roman Will.

Brankář Liberce Roman Will.

Do druhého ze tří domácích zápasů v jednom týdnu nevstoupili jihlavští hokejisté vůbec dobře. Už po 25 vteřinách Lakatošovu přihrávku zpoza branky proměnil ve vedoucí gól Liberce z mezikruží střílející Pyrochta. Dukla mohla srovnat v polovině sedmé minuty, když Hamill před brankou našel úplně volného Kubalíka, ale Will jeho pokus betonem vyrazil do rohu kluziště.

V polovině úvodního dějství hrála Jihlava dvě minuty v pěti proti třem, ale třemi střelami, které liberecký brankář v pohodě kryl, jen potvrdila, že v početní výhodě je vůbec nejhorším týmem extraligy.

Další možnost srovnat skóre měla Jihlava ve 23. minutě, kdy ve zkrácené přesilovce nejprve Žálčík trefil tyč a dorážku Will vyrazil. Vzápětí měl výhodu přesilové hry také Liberec a zvýšit vedení mohl Kvapil, ale po jeho střele se puk od zad Vejmelky odrazil do horní tyče a poté mimo brankoviště.

Liberec si stejně jako v minulém utkání na Horáckém zimním stadionu dokázal v průběhu druhé třetiny vypracovat vedení 2:0, když Derner ve 36. minutě z levého kruhu pro vhazování prostřelil Vejmelku.

I do třetí třetiny vstoupili lépe hosté. Na konci 44. minuty mohl na rozdíl tří branek nejprve upravit Derner a po něm střelou z mezikruží i Pyrochta, ale Vejmelka svůj tým podržel. Když už se Dukle podařilo dopravit míč za Willova záda, jako ve 45. minutě Hamillovi, rozhodčí branku neuznali pro postavení útočícího hráče v brankovišti.

Liberec svůj náskok bránil napadáním od červené čáry a Dukla měla problémy se vůbec dostat do útočného pásma. Willa ohrožovala prakticky jen střelami od modré čáry, které liberecký brankář s přehledem kryl. Jihlava 130 vteřin před koncem utkání odvolala brankáře, ale ani v šesti gól Liberci vstřelit nedokázala.