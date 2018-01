Tygry srazily v Plzni kuriózní góly. Tohle jsem zažil poprvé v životě, posteskl si Will

Severočeši sehráli s favoritem vyrovnanou partii. V prostřední dvacetiminutovce dokonce otočili stav a měli našlápnuto k tomu, aby v této sezóně jako první dobyli plzeňskou tvrz v základní hrací době. Před druhou přestávkou však čelili podruhé v utkání dvojnásobnému oslabení, v němž inkasovali kuriózní zásah.

„Chtěl jsem ze vzduchu zblokovat nahrávku, která šla brankovištěm, ale puk mi nešťastně trefil hokejku a odrazil se přímo do sítě. Byla to souhra náhod, kterou jsem zažil poprvé v životě," popisoval 25letý gólman vyrovnávací zásah na 2:2, který byl připsán Davidu Stachovi. „Šlo o nešťastný moment, i když v naší současné situaci docela častý. Prostě nám vždycky něco odskočí tak, jak nechceme a padne z toho gól," posteskl si.

Podještědský celek se snažil ve třetí třetině znovu strhnout vedení na svoji stranu, jenže ve 46. minutě utrpěl další těžký direkt. „Střelu od modré protečoval protihráč do betonu a náš hráč (Daniel Špaček) chtěl puk co nejrychleji odpálit do rohu, místo toho ho ale nechtěně uklidil do naší brány," ušklíbl se Will, jenž zakrátko inkasoval ještě počtvrté poté, co se premiérově v sezóně trefil obránce Lukáš Pulpán.

Kindl se vrátil a hned trefil výhru

„Porážka mě mrzí, protože na body jsme měli. S prvním týmem tabulky jsme drželi celý zápas krok," připomněl Will, jehož Tygři balancují na hraně play off.

Jako autora třetího a zároveň vítězného gólu označil hlasatel původně Denise Kindla, po úpravě však byla trefa přiznána jeho o pět let staršímu bratrovi Jakubovi. „Byl jsem překvapený. Ptal jsem se bráchy, jestli byl vůbec na ledě," smál se Jakub Kindl, jenž se po zranění objevil v sestavě poprvé od 8. prosince.

„Byl to takový play off zápas. Liberec hraje přímočaře, jeho hráči jsou fyzicky vybavení. Bylo to vyrovnané a měli jsme štěstí v přesilovkách," dodal 30letý bek. Parta trenéra Martina Straky si díky tříbodovému zisku upevnila první příčku v tabulce.