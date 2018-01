Jsem rád, že se prosazují i mladí kluci, říká plzeňský lídr Gulaš

Je možná i trochu symbolické, že jedna z největších hvězd extraligy připraví gól nováčkovi v mužstvu. Jak to berete?

Jsem rád, že Matyáš Kantner dal gól. Nastoupil asi popáté, i předtím hrál dobře. Na rozbruslení jsem na něm viděl, že je asi nervózní, že půjde do první lajny ke mně a Tomáši Mertlovi. Ale mladí hráči jsou progresivní, mají dobré sebevědomí a je důležité, že dostávají důvěru. Kantner ji potvrdil a věřme, že v tom bude pokračovat.

Plzeň vyhrála venku za tři body po dlouhé době.

Ale na druhou stranu jsme sbírali body i po prodloužení nebo v nájezdech, takže úplně nulová série to nebyla. Neprohrávali jsme často v základní hrací době. Už to není jako na začátku sezóny, kdy se k nám štěstí otáčelo a vyhrávali jsme o pět gólů. I v poslední době jsme neměli špatné zápasy, jenom chybělo jasnější vítězství. Neviděl bych to tak černě.

Čemu sílící odpor soupeřů vůči lídrovi soutěže přisuzujete?

Většině mužstev jde o šestku nebo i desítku v tabulce. Přistupují k zápasům proti Plzni i ostatním celkům už jakoby to bylo v play off.

Jak byste hodnotil výhru Plzně v Litvínově?

Věděli jsme, do čeho jdeme. Že Litvínov neměl zrovna dobrou šňůru, ale o to víc bude bojovat, aby ji zlomil. Takové zápasy nejsou pro nás lehké. Vyhráli jsme, ale výkon nebyl ideální. Dělali jsme chyby a z nich dostali čtyři góly. Toho se musíme vyvarovat.