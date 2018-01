Sérii Komety ukončil v boji o druhé místo Hradec

Mistrovská Kometa hrála od úvodních minut s maximálním nasazením a stejným způsobem se prezentovali i hokejisté Hradce Králové. Výsledkem byl oboustranně rychlý hokej, ve kterém měli v úvodní třetině zásluhou preciznější kombinační souhry převahu Brňané.

Ti se ale navzdory tlaku dostali pouze do jedné slibnější situace. V 11. minutě se dostal k Dočekalovi odražený kotouč, který ale nestačil zblízka doklepnout do branky. Hosté dobře bránili prostor před brankářem Rybárem a hrozili rychlými brejky, kterým ale chyběla lepší koncovka.

Od druhé třetiny se Východočeši dostávali mnohem častěji do střeleckých příležitostí. Ve 24. minutě se dostal do šance Koukal, který si ale trefil jen chrániče brněnského brankáře. Skóre otevřel až ve 31. minutě Džerinš, kterému se podařilo protlačit přes Langhamra kotouč do sítě. Branku si ale raději nechali sudí potvrdit u videorozhodčího.

Přesně za minutu Kometa vyrovnala. Vincour vybojoval kotouč u zadního hrazení, Vojtěch Němec ho jen sklepl na najíždějícího obránce Malce, který překonal Rybára. Ten pak v závěru druhé třetiny dvakrát zlikvidoval pokusy domácího útočníka Malleta.

Na přelomu druhé a třetí třetiny se Kometa ubránila v oslabení, pouhých šest vteřin po návratu vyloučeného Erata ale Bednář našel volného Cingela, který pohodlně poslal kotouč do sítě. Za necelé dvě minuty srovnal při přesilovce skóre Zaťovič.

Jednobrankový náskok vrátil Hradci ve 45. minutě střelecky pohotový Džerinš. Závěr utkání ještě nabídl drama. Při přesilovce Hradce fauloval Bednář při sólu Erata, který ale neproměnil trestné střílení. Při oslabení ještě ujel Zaťovič, ale sólo neproměnil. Vyrovnat se podařilo až devět sekund před koncem třetí třetiny Nečasovi.

V prodloužení se podařil Hradci brejk, ze kterého po akci Červeného dotlačil kotouč do sítě Gregorc.