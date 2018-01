S Buchtelem ožila celá Sparta. Zlepšení není o jednom hráči, odmítá navrátilec roli spasitele

Sedmadvacetiletý útočník by se ale nechtěl pasovat do role nějakého spasitele. „Zlepšení není o jednom hráči. Můžu určitým způsobem pomoci, ale vždycky je nás šest na ledě a dalších patnáct na střídačce. Snažím se co nejvíc prospět týmu, ale odmakat to musíme všichni," mínil Buchtele, který při debutu režíroval výhru v Jihlavě. „Tam mi to vyšlo úplně extrémně," připomínal svůj gól a dvě asistence. „Kdyby to takhle ale šlo dál, určitě bych se nezlobil," říkal s úsměvem.

Mezi nejlepší patřil Buchtele také proti Vítkovicím, kdy strávil na ledě přes dvacet minut a v páté sérii mohl rozhodnout nájezdy. „Měl jsem být trpělivější a o chvilku déle si podržet puk na hokejce, než jsem vystřelil. Chyběl mi jen kousek," líčil.

Bonusový bod domácí, kteří vyrovnávali na 3:3 až 29 vteřin před koncem třetí třetiny, urvali až v desáté sérii. „Věděl jsem, že na akci Sparta vzdává hold, může být plná hala a skutečně přišlo přes patnáct tisíc lidí. Atmosféra byla perfektní," přiznal Buchtele pěkný zážitek z obnovené domácí premiéry v dresu Sparty po více než deseti měsících.

Při dlouhé pauze se už začínal bát

Zaskočila ho však oprava díry v ledu, která prodloužila o 35 minut druhou přestávku. „Nepamatuji, že bychom takhle někdy dlouho čekali, ani kvůli výpadku elektriky. Už jsem se začínal bát, aby to sudí neukončil a my neprohráli kontumačně. Byla to vážně dost nepříjemná pauza, ale paradoxně nám to pak asi pomohlo otočit zápas," uvažoval.

Každé střídání na něm bylo znát, že si hokejově dost dovolí. „Když jste hodně ve hře, tak to zvedne každého a pomůže mu to psychicky. Ale víc než moje body mě zajímá to, jak budeme stoupat tabulkou. Odstup na šesté místo a jisté čtvrtfinále není až tak velký, určitě je reálné se na něj vyškrábat," říkal Buchtele.

Za pražský klub už hrál v letech 2013 až 2016. „Cítil jsem se v jeho dresu vždycky dobře," říká. Loni si do něj jen odskočil na play off z Jekatěrinburgu. Následně se vrátil do KHL, tentokrát do bratislavského Slovanu. Jenže tam měl trochu jinou představu o svém herním vytížení, a tak před pár dny znovu vedla Buchteleho cesta zpátky do extraligy.

Tentokrát už definitivně. „Slovan už neměl šanci na play off a jsem vděčný, že mi umožnil odejít. Když se začalo vážně řešit, že mě pustí, hodně pozorně jsem sledoval všechna sparťanská utkání na internetu," líčí s tím, že dvě zkušenosti s KHL považuje za dostačující dobrodružství a teď je rád, že podpisem smlouvy ve Spartě získal určitou jistotu v kariéře.