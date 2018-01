Rakouský obránce Iberer posílil do konce sezóny Litvínov

Rakouský obránce Florian Iberer se stal posilou hokejistů Litvínova. Na severu Čech se dohodl na angažmá do konce sezony. Pětatřicetiletý účastník olympijských her v Soči působil dosud ve Štýrském Hradci v EBEL. Pokud Verva stihne vyřídit všechny potřebné formality, nastoupí Iberer v extralize už dnes proti Jihlavě. Klub to uvedl v tiskové zprávě.