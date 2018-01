Liberec zdolal v repríze finále Brno a vyhrál potřetí v řadě

Severočeši zlomili utkání na svou stranu ve druhé třetině, když dvěma góly během 76 sekund otočili z 1:2 na 3:2. Ve třetí třetině pak pojistili výhru dalšími třemi brankami. Shodně dvěma góly se na úspěchu podíleli Martin Bakoš a Jan Ordoš.

Domácí do utkání vstoupili velmi aktivně a hned od začátku zasypali Čiliaka několika střelami. Po třech minutách hry se dostali do vedení, když skóre otevřel přesnou střelou k tyči Bakoš. Kometa mohla odpovědět v následné přesilovce, proti Čermákovi s Krejčíkem se ale vyznamenal Will.

✌️Tygři pokračují v parádních výkonech na domácím hřišti. @HCKometa porážíme díky důrazu před bránou a příkladné disciplíně. TO JE ONO! #LIBvKOM pic.twitter.com/M6owIhxxRO — Bílí Tygři Liberec (@bilitygrilbc) 23. ledna 2018

Druhý gól Liberce mohl přidat Derner, Čiliak ale jeho pokus s obtížemi lapil. Ve 14. minutě se až za obranu domácích dostal Zaťovič a svůj únik chladnokrevně proměnil. Také Bílí Tygři mohli odpovědět v početní výhodě, nesehráli ji ale vůbec dobře. A tak získalo vedení minutu před koncem první třetiny Brno, když se střelou nad Willovo rameno prosadil Vondráček.

Vyrovnání měl na hokejce na začátku druhé části Ordoš, z dobré pozice ale přestřelil. Ve 27. minutě se už ale Severočeši kýženého vyrovnání dočkali. Na brankovišti byl důrazný Redenbach, který nadvakrát dokázal dostat kotouč až za Čiliakova záda.

Liberec vyrovnání nakoplo a za další minutu se radoval znovu. Po Kvapilově přesné přihrávce propálil Čiliaka aktivní Ordoš a domácí vedli 3:2. Kometa byla dvěma slepenými góly zaskočena a Liberečtí byli i nadále aktivnější. Čtvrtý gól mohl přidat po krásné individuální akci Pyrochta, jeho bekhendový pokus však skončil pouze na levé tyči Čiliakovy branky.

Také závěrečné dějství začalo náporem domácích a po 53 vteřinách přidal čtvrtou branku zcela osamocený Bakoš. Na druhé straně mohl úřadujícího mistra dostat znovu na dostřel Vojtěch Němec, tváří v tvář Willovi ale neuspěl.

Hned poté měl gólovou šanci Zaťovič, Will se ale blýsknul dalším parádním zákrokem. Udeřili tak znovu Bílí Tygři. Pátý gól přidal tečí střely Stránského Jašek. Na konečných 6:2 v závěru upravil svou druhou brankou v zápase Ordoš.