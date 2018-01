Nevím, co za klauna tam sedělo nahoře, zlobil se po neuznaném gólu sparťan Buchtele

Můžete popsat situaci, po které jste dostal puk do branky?

Pokud se mám vyjádřit jenom k této situaci, tak jsem to viděl jednoznačně. Za mě regulérní gól. Myslím si, že aby byl důvod k neuznání, tak by to muselo být evidentní kopnutí z mé strany, což tam nebylo. Byl jsem do té situace ještě natlačený. Nevím, co za klauna tam sedělo nahoře, že to neuznal. Stálo nás to body, stálo nás to zápas. Šli bychom do vedení. Z mé strany určitě jasné pochybení. Bohužel, teď už to nevrátíme. Inkasovali jsme branku my v přesilové hře. Těžko se to hodnotí. Jak říkám, za mě jednoznačný gól, dál to nemá cenu rozebírat.

Jak se puk dostal do branky. Od které části těla?

Kudrnka (Andrej Kudrna) tam výborně pálil, já šel do brány a odrazilo se mi to nějak od těla. I kdyby od nohy. Chtěl bych vidět někoho, kdo by to v té rychlosti a v té situaci pod tlakem takhle nasměroval. Musím opakovat, viděl to jinak, ale teď už s tím nic neuděláme.

Chvíli před tím vychytal Aittokallio trestné střílení, pak přišel tento moment, skončilo to 1:0, zlomil se tím ten zápas?

Jak říkám, mrzí nás to, stálo nás to body. Nadřeli jsme se, ale teď musíme nabrat síly směrem k dalším zápasům a sbírat body jinde.

Neodehráli jste špatný zápas. Třinec měl spoustu zablokovaných střel, skoro play off úroveň?

Úroveň to mělo, nasazení, tempo. Malé hřiště k tomu ještě přispívá. Myslím, že to byl kvalitní zápas. A že nepadaly branky? O obou mužstvech ví, že jsou ofenzivní, ale musí se myslet i na bránění.