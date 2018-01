Litvínov pod Šlégrem zase nebodoval. Nic nefunguje, tohle už není legrace, varuje kouč

Nový šéf litvínovské střídačky Jiří Šlégr, který nahradil odvolaného Radima Rulíka, ještě v pěti duelech v nové roli s týmem na body nedosáhl. „Nepochopitelné," hlesl asistent trenéra Darek Stránský po prohře 1:3.

„Nic nefunguje. Něco jsme si řekli, ale výkon se nezlepšil. Děláme věci, které hlava nebere. Hráči si musí uvědomit, že už přestává být legrace. Ve třetí třetině jsme sice ukázali kondici, ale nevedlo to k ničemu. Jihlava veze zaslouženě tři body," rozebíral Stránský. A naznačil příchod posil. „Do pátku by měli přijít tři další noví hráči, jenže v hokeji není nic stoprocentního," uvažoval asistent.

„Nemůžeme čekat na marody"

„Všude jsme byli proti Jihlavě druzí, hlavně v osobních soubojích a ve všech činnostech. Taky k tomu nemám slov. Nemůžeme jen čekat na uzdravení marodů, ale zabrat v tom složení, jaké máme k dispozici," pokrčil rameny kapitán Michal Trávníček.

Litvínov vyrukoval do zápasu hned se třemi novými hráči najednou. Ani to nepomohlo. Pětatřicetiletý rakouský obránce Florian Iberer působil dosud ve Štýrském Hradci v EBEL, startoval na ZOH v Soči 2014 a na světových šampionátech o rok dříve i o rok později.

Další bek Aleš Pavlas, jemuž bude koncem ledna 36 let, přišel na střídavý start z prvoligových Litoměřic. Extraligu okusil ve Slavii Praha, Kladně, Chomutově a naposledy loni v Hradci Králové. „V litvínovském týmu jsem letos nebyl, nejsem zatížený prohrami, ale cítím, že situace není dobrá," svěřil se Pavlas. Z Kadaně zapůjčený útočník Jaroslav Kůs hrál dříve mezi elitou za Karlovy Vary a Chomutov.

Radost panovala na jihlavské straně. „Přijeli jsme si pro tři body. A kluci splnili, co jsme chtěli," byl spokojený trenér Dukly Petr Vlk. Kapitán Tomáš Čachotský jen přitakal: „Osobní výkony nejsou podstatné. Hlavní bylo vítězství a týmový duch, Bojovali jsme až do konce. Podržel nás brankář Kořenář. Chytal parádně. Takhle by to mělo vypadat."