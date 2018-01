Vítkovice s Třincem, to je souboj o třetí místo. Domácí prohráli tři z posledních čtyř zápasů, získali v nich jen čtyři body. Hosté vyhráli tři z posledních čtyř moravskoslezských derby s tímto soupeřem.

Suverénní Indiáni a proti nim hráči Hradce Králové. Plzni se daří, třikrát za sebou naplno bodovala a vyhrála pět z posledních šesti zápasů, ale i soupeř má formu. Bodoval pětkrát za sebou, z toho čtyřikrát vyhrál. Plzeň porazila Hradec Králové doma čtyřikrát za sebou.

Trápení, to je Litvínov, který prohrál devět zápasů v řadě. V pátek se pokusí odlepit ode dna tabulky, přijede Sparta. Domácí, kteří nastoupí hned s trojicí nových hráčů obráncem Čuttou a útočníky Mikúšem a Markem Růžičkou, pod novým koučem Jiřím Šlégrem hráli pětkrát, pětkrát ale za nulu. Sparta po sérii tří výher prohrála v úterý v Třinci 0:1. Hostům se na severu nedaří, Litvínov porazil Pražany doma osmkrát za sebou.

Ukončí mistr minisérii porážek?

Sousedi z tabulky, ale je mezi nimi 13bodový rozdíl. Chomutov je dvanáctý a Jihlava třináctá. Hosté reálně bojují o předkolo play off, nováček má k této metě daleko, nyní 15 bodů. Piráti bodovali ve všech třech vzájemných zápasech v této sezóně.

Potřebují každý bod, na předkolo play off je hodně adeptů. Do tohoto okruhu patří také Pardubice a Mladá Boleslav. Hosté vyhráli čtyřikrát za sebou a ztratili jediný bod. Co předvedou domácí?

Páté Brno a osmý Zlín. Kometa po sérii devíti vítězství prohrála třikrát za sebou a získala jeden bod, naposledy vyfasovala v Liberci šest gólů. Zlín dvakrát za sebou nebodoval při skóre 1:10, ale hosté vyhráli v Brně čtyři z posledních pěti zápasů.

Liberec čeká souboj s Olomoucí. Mezi kluby je rozdíl pěti bodů. Bílí Tygři vyhráli třikrát za sebou při skóre 18:3. Olomouc dvakrát za sebou nebodovala.