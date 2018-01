Vyprodané derby rozjel Třinec v kvapíkovém tempu. Co minuta, to vyložená šance. Hned v prvním střídání neprotlačil zblízka puk do odkryté branky Chmielewski, pak Bartošák perfektně a dokonce nadvakrát kryl sólový nájezd Růžičky. Bartošák na vše sám stačit nemohl a po lavině třineckých útoků ho v třetí minutě chytrou ranou přes obránce překonal Rákos.

Hosté diktovali tempo hry celou první část a kompaktní výkon jim přinášel další možnosti. Za stavu 0:1 sice domácí Kurovský z úhlu trefil tyč, ale mnohem více se musel ohánět Bartošák, který minimálně v případě osamoceného Ciencialy zhatil Třinci další stoprocentní příležitost.

Třinec přesto ještě 43 sekund před koncem první části zvýšil náskok, když se zápěstím nechytatelně k tyčce trefil Petružálek.

Vítkovice se z hostující převahy sbíraly těžce. Navíc ve 24. minutě Třinec podnikl další smrtící kontr a Kovařčík po šťastném odrazu puk pouze uklidil do prázdné branky.

Za stavu 0:3 se do hry naplno opřely i Vítkovice. Elixírem života byl první gól, který Baranka vstřelil s pomocí teče bránícího Adamského dělovým příklepem od modré čáry v přesilovce pět na tři.

Domácí pak začali předvádět přece jen svůj fyzicky náročný hokej a dostávali soupeře do potíží. Chyběl kousek a mohlo to být o gól, jenomže Zdráhalova teč skončila na tyčce a konstrukce pak spasila i Bartošáka po Adámkově ráně.

Vítkovice nebyly daleko od snížení, ale ve svých nejlepších pasážích neproměnily možnosti - Olesz ze sóla minul branku a Hrbas trefil Hrubce.

Třinec si tak mohl pořádně oddechnout až ve 48. minutě, když Kovařčík mazácky využil trestné střílení za Zdráhalův faul.

Vítkovice už odpovědět nedokázaly. Hrbas sice znovu orazítkoval tyč, ale to bylo ze strany domácích vše.