„Měli jsme špatný vstup do první třetiny, v přesilovce jsme dostali gól. Tím jsme si sami na sebe vytvořili psychický tlak," uznal asistent litvínovského trenéra Darek Stránský.

Poslední celek extraligové tabulky nastoupil se třemi novými posilami. Na angažmá do konce sezóny se s Vervou dohodli obránce Jakub Čutta, který hrál naposledy v sezóně 2015/16 ve švédském druholigovém Västeras, a útočníci Juraj Mikúš ze Slovanu Bratislava z KHL a z Třince hostující Marek Růžička, který ještě před pár dny hrál za Duklu Trenčín ve slovenské extralize.

„I vzhledem k tomu, že máme spoustu nových hráčů, si hra postupně sedala. Třetí třetina už byla klidnější a vytvořili jsme si šance díky přechodu do útoku. Výkon naznačil vzestupnou tendenci," pravil Stránský, jenž byl s novými hráči spokojen.

„Juraj Mikúš hrál ještě ve čtvrtek večer za Slovan Bratislava v Minsku. Po noční cestě a příletu do Bratislavy jel do Litvínova, spal jen chvíli dopoledne a šel do zápasu. Je to profesionál a bez diskuse bude neskutečně kvalitní posilou. Mohl dokončit sezónu kdekoliv jinde a ceníme si toho, že si vybral zrovna Litvínov. Také Marek Růžička přicestoval na poslední chvíli. A klobouk dolů i před Kubou Čuttou, který nehrál hokej dva roky. Až se trošku aklimatizují, mohou jít jejich výkony rovněž nahoru," komentoval asistent premiéru nových tváří.

Rulíka potěšilo přijetí fanoušků

Stránský seděl na tiskovce u jednoho stolu s Radimem Rulíkem, jemuž ještě nedávno dělal asistenta u týmu Vervy. Zápas měl pro Rulíka pikantní nádech, protože vedl Litvínov v roli hlavního kouče od října 2013 až do letošního ledna, v dubnu 2015 s ním navíc slavil mistrovský titul, čímž se výrazně zapsal do kroniky klubu. A nyní prožíval úspěšný návrat na litvínovský zimní stadión, už ve službách Pražanů. „V kabině jsem se dozvěděl, že Sparta vyhrála v Litvínově po čtyřech letech," usmíval se kouč, který působí ve Spartě v trenérské pozici společně s Františkem Výborným.

„Dojalo mě vstřícné přijetí od litvínovských fanoušků. Pokud jde o samotný duel, důležité bylo, že jsme dali první gól. Když domácí snížili na 1:3, ubránili jsme oslabení. Kdyby soupeř snížil, mohl se zápas pro nás zdramatizovat. Čtvrtým gólem jsme si ale pojistili vítězství," oddechl si Rulík.

Ve Spartě našel nový impuls. „Než jsem před těmi více než čtyřmi lety přijal nabídku Litvínova, byl jsem nějaký čas bez angažmá. Myslel jsem si, že si odpočinu i teď, ale vzal jsem působení ve Spartě a jsem znovu v hokejovém kolotoči," dodal Rulík ke své současné úloze v extralize.