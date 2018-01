Třinec udolal Hradec v nájezdech a přiblížil se druhému místu

Oba týmy odehrály úvodní třetinu ve svižném tempu, ale přes pozorné obrany soupeře se jen stěží prosazovaly. V největší šanci se ocitli hosté. Nahození Pavlíka z levé strany Hrubec neudržel, ale Cienciala na poslední chvíli odpálil puk do bezpečí před dotírajícím Kukumbergem.

Stejný hráč se ještě v závěru natlačil před gólmana Ocelářů, ale opět neuspěl. V dresu domácích byl nejagilnějším hráčem Dravecký, oba jeho pokusy však Rybár zneškodnil.

Na začátku prostřední části domácí zahodili dvě po sobě jdoucí přesilové hry, ve kterých se i kvůli spoustě nepřesností nebyli schopní dostat do souvislejšího tlaku. Průběh zápasu stále více připomínal první vzájemný duel v Třinci, ve kterém Hradec Králové vyhrál 3:0 a skóre otevřel ve 34. minutě. Tentokrát to hosté stihli o něco dříve, když střela obránce Graňáka zapadla k tyči.

Třineckým početní hry nevycházely, navíc v nich mohli inkasovat podruhé. Růžička chtěl zastavit u mantinelu vyhozený puk, který se ale odrazil do středu hřiště. Nejblíže to ke kotouči měl Cingel, ale sólový únik pořádně nezakončil. Hradec se k první přesilovce v utkání dostal až ve 44. minutě a byl nebezpečný. Köhlerovu teč na poslední chvíli ale ukryl Hrubec před brankovou čárou v lapačce. A ani Pavlík s Vopelkou puk do branky nedotlačili.

Třinec trestal. Tlak Vlachovy řady ještě gólem neskončil, ale vzápětí se po nahození Petružálka dostal puk v předbrankovém prostoru ke Chmielewskému a polský útočník se nemýlil. Oba týmy si vytvářely v prodloužení závary i šance, ale vyrovnaný zápas nakonec rozsekly nájezdy. I ten měl dramatický průběh. Oceláři vedli po druhé sérii 2:0, když se prosadili Polanský a Růžička. Hosté ale v situaci, kdy museli dát, aby zápas pokračoval, vyrovnali. Hrubce překonali Červený a Džerinš. Vzápětí ale rozjásal domácí fandy Petružálek střelou mezi betony.