Spartě o fous uniklo tříbodové vítězství, v prodloužení padla. Boleslav jásá, přemohla Indiány

Vedoucí Plzeň ve 45. kole hokejové Tipsport extraligy prohrála s Mladou Boleslaví 1:4. Vítězům to pomohlo v boji o play off. Sparta také měla na dosah výhru za tři body, ale Kometa na poslední chvíli vyrovnala, ovládla i prodloužení a vyhrála 4:3, čímž Pražanům zkomplikovala boj o účast ve vyřazovací fázi. Liberec též bojující o elitní desítku podlehl Třinci 0:4. V dalších utkáních Jihlava porazila Pardubice 3:2 v prodloužení, Litvínov podlehl Zlínu 3:4 v prodloužení, Vítkovice si poradily s Chomutovem 7:3 a Hradec s Olomoucí 3:0.

Plzeňští ve 24. domácím vystoupení v sezóně vyšli poprvé bodově naprázdno. Bruslařský klub v boji o play off náležitě zabral po dvou porážkách za sebou a je jen dva body za desátým Libercem. Indiáni neuspěli poprvé po pěti utkáních s plným bodovým ziskem.

Západočeši si už také mohli zajistit účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů, pokud by zvýšili svůj náskok na třetí tým tabulky na 19 bodů. To se ale nestalo. Účast na evropské scéně si po základní části zajistí první dva celky.

Druhý Hradec Králové se po dvou duelech venku, z kterých získal jediný bod, vrátil na domácí led, kde vyhrál počtvrté za sebou. Vedoucí Plzni se přiblížil na 10 bodů, Jaroslav Pavelka má druhou nulu.

Oceláři vyhráli popáté za sebou, v této sérii ztratili jediný bod. Opět potvrdili, že mají parádní formu, a to v jednom z taháků kola proti rozjetému Liberci. Bílí Tygři do dneška pětkrát za sebou naplno bodovali při skóre 24:3, jejich brankář Roman Will držel před začátkem duelu neprůstřelnost 160 minut a 52 vteřin, ale čisté konto mu tentokrát vydrželo jen do času 12:39.

Vítkovičtí se dnes radovali poprvé po třech prohrách, Piráti počtvrté v řadě venku nebodovali. Třemi body za gól a dvě asistence pomohl k úspěchu Ostravanů Rostislav Olesz.

Brno vyrovnalo na Spartě šest sekund před koncem, v prodloužení rozhodl v čase 60:15 Martin Nečas. Domácí klub ocenil bývalého obránce Františka Ptáčka, který nastoupil na jedno střídání a vylepšil svou bilanci na druhém místě historického pořadí hráčů s největším počtem startů na 1210. Více jich má jen Petr Kadlec z Plzně (1237 utkání).

Jihlava, která po dvou výhrách v řadě v neděli prohrála ve Zlíně, dnes hostila Pardubice. A dočkala se vítězství, ovšem jen v prodloužení. Ale po obratu je to její první výhra nad Dynamem v této sezóně. Dukla dala všechny tři branky v přesilových hrách. Nastavení vynutil trefou 92 sekund před koncem třetí třetiny Josef Skořepa a v čase 64:15 rozhodl Radek Hubáček.

Poslední Litvínov prohrál podvanácté za sebou, ale zajistil si alespoň bod. První po deseti utkáních s nulovým ziskem. V 60. minutě stihl vyrovnat Viktor Hübl. V čase 63:37 rozhodl zlínský Jiří Ondráček.