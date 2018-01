Černá série mě mrzí, ale mám dojem, že se mužstvo zvedá, uvažoval Šlégr po dvanácté prohře v řadě

Hokejisté Litvínova v extralize prohráli podvanácté v řadě. Po dlouhých deseti kolech však aspoň bodovali, a to vůbec poprvé v novém kalendářním roce! V duelu se Zlínem přitom srovnali na 3:3 až osm sekund před koncem základní hrací doby. V prodloužení o výhře Beranů 4:3 rozhodl při hře tři na tři Ondráček efektní střelou do růžku Kantorovy branky.

„Černá série mě mrzí, ale vzal jsem zodpovědnost na sebe a bojujeme dál," pronesl šéf realizačního týmu Litvínova Jiří Šlégr. „I přes další prohru si cením toho, že jsme zápas nevzdali a dvakrát vyrovnali. V nastaveném čase to bylo vabank, komu se povede lépe kombinovat a zakončit. Naši hráči to nebyli, přesto mám dojem, že se mužstvo přece jen zvedá," uvažoval Šlégr. „Zapracováváme do sestavy nové posily. Od nich potřebujeme, aby odehráli patnáct zápasů a byli k dispozici pro hrozící baráž," naznačil šéf litvínovské střídačky.

Tým čeká i na uzdravení marodů. „Chtěl bych odmítnout spekulace, že brankář Petrásek bude ze zdravotních důvodů mimo až do konce sezóny. Rozhodně s ním počítáme v dohledné době," podotkl Šlégr.

S parťáky probírají systémové věci

Vedení Litvínova oslovilo pro spolupráci v klubu i Roberta Reichla a Martina Ručinského. „Robert má kluka v zámoří a respektuji, že se mu chce věnovat. Martin bydlí v Praze, věnuje se svým aktivitám. Ale když se Reichel s Ručinským objeví v Litvínově, samozřejmě s nimi o mužstvu hovoříme a probíráme záležitosti kolem hokeje," uvedl vedoucí realizačního týmu. „Musíme zapracovat na systémových věcech, aby hra vypadala lépe než v předchozích zápasech," nastínil Šlégr nejbližší záměry.

Zápas se Zlínem se až do 35. minuty vyvíjel velmi příznivě ve prospěch hostí, kteří si po trefách Fryšary a Ference při dvojnásobné přesilovce vytvořili dvougólový náskok. Jenže Litvínovští přece jen ožili a brankami M. Hanzla a Gerháta v rychlém sledu se ještě ve druhé třetině razantně vrátili do hry. Nerozhodný stav ale netrval dlouho, Zlínští si vzali vedení zpátky. Ovšem Hüblova branka při litvínovské power play zařídila prodloužení.

Zlínský trenér Robert Svoboda přijal vítězství s povděkem. „Se dvěma body jsme spokojeni, i když jsme sahali po třech. Ale na druhou stranu musím uznat, že Litvínov vzdoroval, dřel do poslední vteřiny třetí třetiny i v prodloužení. Jsme rádi, že jsme zvládli finiš nastaveného času," shrnul dění na ledové ploše.