Zaťovič ztratil hůl, ale Nečas zaskočil. Ukázali jsme sílu, hřál mladíka rychlý obrat

Dával se zdravotně do kupy a tři zápasy v sestavě Komety chyběl, do extraligového kolotoče se ale vrátil ve velkém stylu. Útočník Martin Nečas režíroval dvěma zásahy vítězství mistra na ledě Sparty. Jeho druhá trefa v patnácté vteřině prodloužení zařídila brněnským hokejistům cenné dva body.

"Martin Zaťovič chtěl hned po buly posunout puk dopředu a poté mu někdo nechtěně odstřelil hokejku. Spěchal tedy rychle na střídačku, ale neměl nachystanou novou hůl, takže jsem tam místo něj skočil já a rovnou jel do brejku. Snažil jsem se vystřelit nahoru nad lapačku a vyšlo to," popisoval rozhodující moment střetnutí devatenáctiletý talent.

S jeho Kometou to v libeňské O2 areně vypadalo už zle. Ve třetí části šla sice do vedení zásluhou Hynka Zohorny, jenže domácí dvěma trefami stav otočili a mířili za tříbodovým ziskem. Důležité výhry se přesto nedočkali. Šest vteřin před koncem poslal dramatický duel do prodloužení Erat.

Bral antibiotika, poprvé trénoval až v pondělí

"Už to bylo hektické, protože zbývalo nějakých dvacet sekund do konce a pořád se puk držel za naší bránou. Nestává se moc často, že tým pak ještě dokáže vyrovnat," usmíval se Nečas, jehož mužstvo přerušilo třízápasovou sérii venkovních proher.

"Předchozí zápasy se nám příliš nepovedly. Snažili jsme se tady hrát jednoduše a jsme rádi, že jsme zápas nakonec takhle zvládli. Do Sparty přišli noví hráči a má čím dál silnější tým. Je paráda, že jsme to otočili, i když jsme mohli mít i tři body. Ukázali jsme sílu," pochvaloval si.

Na ledě se cítil dobře, i když týden nebyl vůbec na ledě. "Bral jsem antibiotika a teprve v pondělí šel poprvé na trénink. Měl jsem obavy, jestli budu moct dýchat a nebudu zatavený, ale dopadlo to dobře," liboval si Nečas.