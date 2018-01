Věřím, že se tým nastartuje, říká šéf litvínovské střídačky Šlégr

Jak byste charakterizoval současné rozpoložení a situaci v litvínovském celku?

Máme před sebou spoustu práce. Kádr se měnil v poslední době den ode dne. Nabrali jsme nové hráče, někteří naopak stojí. Děláme to pro to, abychom měli širší soupisku kvůli případné baráži o udržení. To je pro nás stěžejní.

Jak to momentálně vypadá s marodkou?

Zranění během dlouhé sezóny přicházejí. Necháváme některé kluky uzdravit. Nejsou úplně doléčení, abychom je vypustili do zápasu. Hrozilo by obnovení zranění i varianta, že bychom je pak nemohli použít. To bychom nechtěli. V tom jsme trpěliví a budeme věřit v postupné návraty do sestavy.

Kdo z marodů by mohl být připravený do hry nejdříve?

Myslím, že Kuba Černý snad zasáhne do zápasů už v brzké době.

Na co se chcete zaměřit při pilování hry?

Dostávali jsme góly, protože jsme byli často vylučovaní. Nebylo by dobré, abychom v tom pokračovali a poráželi se takříkajíc sami. Na tom musíme zapracovat. Utkání se Zlínem nám přes prohru 3:4 v prodloužení naznačilo pozitivní střípky, jakých se potřebujeme držet a snažíme se poskládat mozaiku do budoucích zápasů. Když se podíváme na sestavu, nemyslím si, že je špatná. Věříme, že se tým nastartuje a prokáže sílu.

Neuvažujete o případných změnách či přesunech v trenérském a realizačním týmu Litvínova?

Denně se o tom bavíme, něco je na pořadu dne. Uvidíme, jak to bude v příštích zápasech. Musíme zvažovat možnosti, a to, co by možná dávalo smysl. Nějak se na tom domluvíme. Nikdy neříkej nikdy. Rozhodně nechceme pokračovat v tom, abychom pořád prohrávali.