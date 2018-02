HOKEJ ON-LINE: Litvínov trápí favorita, Jihlava zase mistra. Plzeň je blízko magické metě

Hokejová Tipsport extraliga má v pátek na programu kompletní 46. kolo. A boj o play off nabírá obrátky. Rozdíl mezi šestým a jedenáctým místem jsou jen čtyři body. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných on-line reportážích na Sport.cz. ČT Sport vysílá od 17 hodin přímým přenosem duel Zlína s Olomoucí (průběžně 1:1).

Třetí Třinec bude doma bojovat s posledním Litvínovem. Podle posledních výsledků je favorit jasný. Oceláři vyhráli pětkrát za sebou, hosté prohráli dvanáctkrát v řadě.

Boj o přímý postup do play off, to bude bitva sedmého Zlína a šesté Olomouce. Obě mužstva mají shodně bodů. Hanáci ve vzájemných duelech šestkrát za sebou bodovali, z toho pětkrát vyhráli.

Jihlava doma přivítá mistrovské Brno. Domácí jsou předposlední v tabulce, ale Dukla vyhrála tři z posledních čtyř zápasů. Kometa po sérii tří porážek vyhrála dva z posledních tří duelů.

Chomutov nemůže zaváhat, jinak se mu šance na předkolo vyřazovacích bojů opět vzdálí. V pátek se Piráti postaví desátému Liberci a Tygři dvakrát za sebou v Chomutově vyhráli.

Čtvrté Vítkovice zajíždí do Mladé Boleslavi. Domácí díky úternímu vítězství v Plzni 4:1 uspěli po dvou prohrách a vyhráli čtvrtý z uplynulých šesti duelů.

Hradec Králové bude hájit druhou příčku proti deváté Spartě, která poslední týdny posiluje kádr. Pražané se představí na ledě týmu, který doma čtyřikrát za sebou naplno bodoval při skóre 14:4. Sparta naopak prohrála tři z posledních čtyř zápasů.

V případě výhry za tři body dosáhne první Plzeň na 100 bodů v tabulce. Proti budou ale osmé Pardubice, které nemohou ztrácet. Indiáni s Pardubicemi šestkrát za sebou bodovali.

