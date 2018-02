HOKEJ ON-LINE: V Liberci vyvěšovali Nedvědův dres, vede ale Sparta. Plzeň prohrává

Možná trochu ve stínu včerejšího loučení Petra Nedvěda a návratu Jaromíra Jágra se odehraje nedělní 47. kolo Tipsport extraligy. Atraktivními taháky by měly být především zápasy týmů, které bojují v těsných rozestupech od šestého do dvanáctého místa. Televizním duelem bude utkání Vítkovic s Jihlavou. Zápas odvysílá od 16:30 program ČT Sport. Všechny zápasy sledujte v podrobných on-line reportážích na Sport.cz.

Nejhorší celkově, nejslabší i na domácím kluzišti. Mizernou sezónu zkusí svěřenci Jiřího Šlégra vylepšit aspoň dílčími úspěchy. Tentokrát má Litvínov šanci v domácím duelu s Boleslaví. Bruslaři už na tom také byli lépe, rázem jsou mimo předkolo play off a nutně potřebují body. Utkání v Litvínově startuje v 15:30.

Do tuhého půjde pod Ještědem. Severočeská metropole hostí souboj Bílých Tygrů se Spartou a v přímé bitvě půjde o místa v předkole play off. Oba týmy prožívají složitou sezónu, komu se podaří ji zachránit? Liberec hostí Spartu v 16 hodin.

Lídr extraligy z Plzně má takový náskok, že ani dvě porážky v řadě a možná lehké polevení by ho před play-off neměly rozhodit. Důležitější bude zápas pro Růžičkův Chomutov. Udržení kontaktu s týmy na hraně předkola play off zajistí jenom bodový zisk. Indiáni přivítají Piráty v 16.30.

Vítkovice doma hostí Jihlavu a jejich největší motivací je jednoznačně udržení pozice v elitní čtyřce, která zajišťuje výhodu domácího prostředí pro play off. Jihlavští se už připravují na boj o udržení a ve Vítkovicích by si překvapivým ziskem bodů mohli zvednout sebevědomí. Úvodní buly bude vhozeno v 16:30.

Atraktivní utkání uvidí fanoušci v Brně. Obhájci extraligového titulu hostí rozjeté hokejisty Pardubic, kteří prožili v druhé části sezóny velkou obrodu a s přehledem drží pozici v předkole play off. V Brně se začíná v 17 hodin.

Zuby nehty drží šestý Zlín poslední vstupenku přímo do play off. A k jejímu udržení mu los do cesty nepřipravil snadné sousto. Hradečtí jsou doma výborní, v posledních dvou utkáních jasně smetli Spartu i Olomouc a do zápasu jdou z pozice favorita. Ve Fortuna Areně startuje zápas v 17 hodin.

Olomoucí čeká bitva s Třincem. Hosté se vezou na úspěšné vlně, oproti tomu domácí postupně padají tabulkou a pokud by ve svých výkonech pokračovali, těžko by se dostávali, byť jen do předkola play off. Probudí je tak kvalitní soupeř, jakým je Třinec. Dozvíme se od 17 hodin.