Nechtěli jsme Méďovi pokazit rozlučku fiaskem, oddechl si Will. Po bitvě tleskal pokladník

Když v páté minutě už podruhé v zápase lovil puk ze sítě, cítil se dost mizerně. Jenže brankář hokejistů Bílých Tygrů Roman Will se v třaskavé a emotivní extraligové bitvě se Spartou, před jejímž začátkem Liberečtí vzdali hold svému bývalému kapitánovi a legendě Petru Nedvědovi, stal nakonec opěvovaným hrdinou.

„V naší situaci bereme každý bod, ale tyhle dva jsou pro nás opravdu zlaté," spadl balvan ze srdce 25letému gólmanovi, jehož tým po čtyřiceti minutách prohrával o dva góly, aby nakonec v samostatných nájezdech dokonal parádní obrat a slavil vítězství 3:2.

Napínavý nedělní duel dvou celků usilujících o účast v play off měl velmi dobrou úroveň a dvě třetiny připomínal tak trochu boxerský souboj. Tygři po úvodním náporu během osmaosmdesáti vteřin inkasovali z hokejky Kaliny i Kudrny a přes snahu se z tvrdého K.O. dlouho sbírali.

„Po těch dvou gólech to bylo hodně nepříjemné, ale říkal jsem si, že prostě pojedu dál, jako by to bylo pořád 0:0," řekl plzeňský rodák, jenž v dalším průběhu už puk za svá záda nepustil, dokonce ani z pěti samostatných nájezdů. „Byl jsem dobře připravený, ale měl i štěstí, protože některé střely byly fousové," uznal.

Nedvěd vypsal Tygrům prémii

Parta Filipa Pešána dokázala ve třetí části dvoubrankové manko stáhnout a po elegantním zakončení Kvapila nakonec s vyprodanými ochozy slavila důležitý a cenný triumf. „Hru jsme stupňovali a ve třetí třetině zaslouženě srovnali," liboval si liberecký brankář.

„Dva body máme hlavně díky bojovnosti a vynikajícímu Willovi," připomněl ještě trenér Severočechů, jehož svěřenci zabrali po předchozích dvou porážkách.

Liberečtí moc toužili i kvůli Petru Nedvědovi uspět. „Petr vypsal do kabiny za výhru nějakou prémii, takže pokladník tleskal po zápase úplně nejvíc," usmíval se Pešán. „Jsem rád, že jsme Méďovi nepokazili rozlučku fiaskem, na který to ze začátku zápasu vypadalo," oddechl si Will, jenž si připsal celkem 22 zákroků a jeho mužstvo i pošesté v probíhajícím ročníku nejvyšší soutěže zvládlo nájezdy. „Loni jsme žádné nevyhráli. Letos jsme v závěru zápasů poztráceli hodně bodů. Říkám si, že tyhle body nám snad teď někdo seshora vrací," dodal.